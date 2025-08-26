Оптоволоконний інтернет прискориться у 50 разів: яка технологія стоїть за цим проривом

Вчені з Австралії та Південної Кореї знайшли спосіб "закручувати" світло в спіральні вихори, що може збільшити пропускну здатність оптоволоконних мереж у 50 разів. Це відкриття обіцяє вирішити проблему нестачі швидкості інтернету для дата-центрів і платформ штучного інтелекту.

Ключем до прориву стали так звані матеріали Ван-дер-Ваальса — ультратонкі шаруваті кристали, скріплені тією самою слабкою фізичною силою, яка дає змогу павукам бігати по стелі. Дослідники виявили, що коли світло з круговою поляризацією проходить через такий матеріал, воно змінює напрямок обертання і перетворюється на "світлове торнадо", пише Eurekalert.

За словами дослідників, завдяки спіральній структурі світлові вихори створюють якийсь додатковий вимір для кодування інформації. У результаті, наче через магістраль, яку забезпечили додатковими шляхами для передачі даних, транслюється більший потік інформації.

Досі для створення таких вихорів було потрібне громіздке і дороге обладнання. Новий же метод дає змогу робити це за допомогою мініатюрних пристроїв розміром з чіп, що відкриває шлях до їх масового впровадження.

За оцінками вчених, технологія дасть можливість кодувати на одному фотоні одразу кілька біт інформації, що і дасть 50-кратний приріст пропускної здатності. Це вкрай важливо для індустрії, оскільки створює передумови для появи більш компактних, дешевих і масштабованих рішень, які можна застосувати, зокрема, і в супутникових системах зв'язку.

