Забудьте о флагманах: назван топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов (фото)

Найти хороший смартфон с ограниченным бюджетом — больше не проблема. Многие современные устройства до $200 предлагают плавную работу, яркие экраны и качественные камеры. Вот пять лучших моделей, доказывающих, что за качество не обязательно платить много.

Еще несколько лет назад недорогие телефоны были ворохом компромиссов. Но сегодня ситуация изменилась. В доступной ценовой категории нетрудно найти гаджеты, которые не только хорошо справляются с повседневными задачами, но и предлагают фишки, ранее эксклюзивные для флагманов, пишет Gizchina.

Google Pixel 7a — бюджетный камерофон Фото: cnet.com

Google Pixel 7a

Даже в 2025 году Pixel 7a остается эталоном мобильной фотографии в бюджетном сегменте. Его 64-мегапиксельная основная камера в сочетании с магией программной обработки от Google делает снимки, сопоставимые с результатами устройств вдвое дороже. "Чистая" ОС Android без рекламы и ненужного ПО, быстрые обновления и качественный 6,1-дюймовый OLED-экран дополняют картину. Если для вас главное — камера, то найти что-то лучше за эти деньги (около $200 за восстановленную модель) практически невозможно.

Дисплей Samsung Galaxy A16 5G Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A16 5G

Этот смартфон создан для потребления контента. Его главное преимущество — огромный 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внутри стоит процессор Exynos 1330. А емкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает более суток активной эксплуатации. Приятные бонусы — наличие разъема для наушников и слота для карты памяти.

iPhone SE (2022) остается привлекательным предложением от Apple Фото: cnet.com

iPhone SE (2022)

Несмотря на устаревший дизайн, iPhone SE остается самым доступным способом войти в экосистему Apple. Его ключевая особенность — мощный чипсет A15 Bionic, который до сих пор обеспечивает производительность, близкую к флагманской. Вдобавок модель будет получать обновления iOS еще несколько лет. Компактный 4,7-дюймовый экран и отличная 12-Мп камера делают его идеальным выбором для тех, кто ищет компактный, но функциональный и надежный смартфон.

HMD Fusion дает уникальные возможности персонализации Фото: Forbes

HMD Fusion

HMD Fusion предлагает уникальную для своего класса модульную конструкцию. С помощью сменных накладок Smart Outfits можно улучшить аудиосистему, добавить игровые контроллеры или прокачать камеру. Это позволяет адаптировать смартфон под свои нужды. Кроме того, он оснащен 108-Мп основной камерой для четких снимков, процессором начального уровня Snapdragon 4 Gen 2 и HD-экраном на 6,56 дюйма с поддержкой 90 Гц.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G — cбалансированый вариант Фото: Tech Advisor

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

Главный козырь аппарата — время автономной работы и мощность зарядки. Аккумулятор на 5110 мАч обеспечивает полтора дня использования, а сверхбыстрая зарядка на 80 Вт позволяет восполнить АКБ всего за полчаса. В остальном это сбалансированное устройство с качественным 6,67-дюймовым AMOLED-экраном (120 Гц, FHD+) и "чистой" оболочкой OxygenOS. За быстродействие отвечает платформа Qualcomm Snapdragon 695 5G.

