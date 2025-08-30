Забудьте про флагмани: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 200 доларів (фото)

Знайти хороший смартфон з обмеженим бюджетом — більше не проблема. Багато сучасних пристроїв до $200 пропонують плавну роботу, яскраві екрани і якісні камери. Ось п'ять найкращих моделей, які доводять, що за якість не обов'язково платити багато.

Ще кілька років тому недорогі телефони були купою компромісів. Але сьогодні ситуація змінилася. У доступній ціновій категорії неважко знайти гаджети, які не тільки добре справляються з повсякденними завданнями, а й пропонують фішки, раніше ексклюзивні для флагманів, пише Gizchina.

Google Pixel 7a — бюджетний камерофон Фото: cnet.com

Google Pixel 7a

Навіть у 2025 році Pixel 7a залишається еталоном мобільної фотографії в бюджетному сегменті. Його 64-мегапіксельна основна камера в поєднанні з магією програмного опрацювання від Google робить знімки, які можна порівняти з результатами вдвічі дорожчих пристроїв. "Чиста" ОС Android без реклами і непотрібного ПЗ, швидкі оновлення та якісний 6,1-дюймовий OLED-екран доповнюють картину. Якщо для вас головне — камера, то знайти щось краще за ці гроші (близько $200 за відновлену модель) практично неможливо.

Дисплей Samsung Galaxy A16 5G Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A16 5G

Цей смартфон створений для споживання контенту. Його головна перевага — величезний 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Усередині стоїть процесор Exynos 1330, а ємний акумулятор на 5000 мАг забезпечує понад добу активної експлуатації. Приємні бонуси — наявність роз'єму для навушників і слота для карти пам'яті.

iPhone SE (2022) залишається привабливою пропозицією від Apple Фото: cnet.com

iPhone SE (2022)

Незважаючи на застарілий дизайн, iPhone SE залишається найдоступнішим способом увійти в екосистему Apple. Його ключова особливість — потужний чипсет A15 Bionic, який досі забезпечує продуктивність, близьку до флагманської. До того ж модель отримуватиме оновлення iOS ще кілька років. Компактний 4,7-дюймовий екран і чудова 12-Мп камера роблять його ідеальним вибором для тих, хто шукає компактний, але функціональний і надійний смартфон.

HMD Fusion дає унікальні можливості персоналізації Фото: Forbes

HMD Fusion

HMD Fusion пропонує унікальну для свого класу модульну конструкцію. За допомогою змінних накладок Smart Outfits можна поліпшити аудіосистему, додати ігрові контролери або прокачати камеру. Це дає змогу адаптувати смартфон під свої потреби. Крім того, він оснащений 108-Мп основною камерою для чітких знімків, процесором початкового рівня Snapdragon 4 Gen 2 і HD-екраном на 6,56 дюйма з підтримкою 90 Гц.

OnePlus Nord CE 4 Lite 4 Lite 5G — збалансований варіант Фото: Tech Advisor

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

Головний козир апарату — час автономної роботи і потужність зарядки. Акумулятор на 5110 мАг забезпечує півтора дня використання, а надшвидка зарядка на 80 Вт дає змогу поповнити АКБ всього за півгодини. В іншому це збалансований пристрій з якісним 6,67-дюймовим AMOLED-екраном (120 Гц, FHD+) і "чистою" оболонкою OxygenOS. За швидкодію відповідає платформа Qualcomm Snapdragon 695 5G.

