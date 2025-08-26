Смартфон-"кондиционер" Realme способен задувать свечи: чем выделяется новинка (видео)

Realme опубликовала тизер смартфона со встроенной системой активного охлаждения, которую в компании называют «кондиционером». В промо-ролике миниатюрный вентилятор оказался настолько мощным, что смог задуть свечу и сдвинуть с места резиновую уточку на воде.

Realme готовится представить на своем фан-фестивале 27 августа сразу несколько инновационных устройств. Вслед за тизером смартфона с гигантской батареей на 15 000 мАч, компания показала еще одну необычную новинку — Chill Fan Phone, пишет Gizmochina.

Хотя телефоны с вентиляторами уже существуют на рынке игровых устройств, Realme заявляет, что это первый в мире "AC-смартфон". По словам представителей компании, встроенная система активного охлаждения способна снизить температуру процессора на 6°C. В коротком видеотизере показано, как из небольшого вентиляционного отверстия на боковой грани вырывается поток воздуха, достаточный, чтобы задуть свечу.

Проморолик Realme, демонстрирующий мощь вентилятора в Chill Fan Phone

Этот шаг — часть новой стратегии Realme, направленной на решение главных проблем современных смартфонов — автономности и перегрева. Пока неизвестно, насколько эффективной окажется такая система в реальной жизни и не станет ли она очередным маркетинговым ходом. Однако тизеры ясно демонстрируют, что компания готова на смелые эксперименты, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

