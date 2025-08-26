Смартфон-"кондиціонер" Realme здатний задувати свічки: чим вирізняється новинка (відео)

Realme опублікувала тизер смартфона з вбудованою системою активного охолодження, яку в компанії називають "кондиціонером". У промо-ролику мініатюрний вентилятор виявився настільки потужним, що зміг задути свічку і зрушити з місця гумову качечку на воді.

Related video

Realme готується представити на своєму фан-фестивалі 27 серпня відразу кілька інноваційних пристроїв. Слідом за тизером смартфона з гігантською батареєю на 15 000 мАг, компанія показала ще одну незвичайну новинку — Chill Fan Phone, пише Gizmochina.

Хоча телефони з вентиляторами вже існують на ринку ігрових пристроїв, Realme заявляє, що це перший у світі "AC-смартфон". За словами представників компанії, вбудована система активного охолодження здатна знизити температуру процесора на 6°C. У короткому відеотизері показано, як з невеликого вентиляційного отвору на бічній грані виривається потік повітря, достатній, щоб задути свічку.

Проморолик Realme, що демонструє міць вентилятора в Chill Fan Phone

Цей крок — частина нової стратегії Realme, спрямованої на вирішення головних проблем сучасних смартфонів — автономності та перегріву. Поки невідомо, наскільки ефективною виявиться така система в реальному житті та чи не стане вона черговим маркетинговим ходом. Однак тизери ясно демонструють, що компанія готова на сміливі експерименти, щоб виділитися на тлі конкурентів.

Раніше ми писали про смартфони Realme, які залишаться без оновлень: які моделі не отримають Android 16. Realme готує до запуску свою нову прошивку на базі ОС Android 16. Однак для цілої низки популярних моделей це оновлення стане останнім. Після його встановлення ці пристрої більше не отримуватимуть великих апдейтів операційної системи.