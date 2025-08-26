Солнечные панели спасают украинский поселок от жажды: как работает эта система

В селе Донец Харьковской области развернули автономную солнечно-аккумуляторную систему для обеспечения работы водоканала. Этот проект — яркий пример того, как распределённая энергетика поддерживает инфраструктуру в условиях российских атак.

Местный водоканал, единственный источник централизованного водоснабжения для 1500 жителей, постоянно страдал от отключений света из-за обстрелов. Кроме того, основная часть платежей населения уходила на оплату счетов за электричество, что поставило предприятие на грань выживания, пишет PV Magazine.

Теперь водоканал питается от солнечной электростанции мощностью 30,4 кВт и системы аккумуляторов на 24 кВтч. Это гарантирует подачу воды в 669 домохозяйств, школу, детский сад и больницу даже во время полного блэкаута. Проект, реализованный благотворительными фондами RePower Ukraine и Mercy Corps, использует оборудование исключительно европейского производства.

Этот случай — наглядная демонстрация преимуществ распределенной генерации. Производство энергии непосредственно на месте потребления делает жизненно важные объекты, такие как водоканалы, неуязвимыми для атак на центральную энергосистему. Даже если крупные электростанции или линии передач будут повреждены, население не останется без базовых услуг.

Кроме того, это не единичный случай: по всей Украине в течение последнего года были запущены десятки подобных проектов для больниц и школ. Только за первую половину 2025 года в стране было развернуто 500 МВт "солнечных" мощностей, что подчеркивает важность этой технологии для обеспечения энергоустойчивости в условиях войны.

