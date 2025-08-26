Сонячні панелі рятують українське селище від спраги: як працює ця система

У селі Донець Харківської області розгорнули автономну сонячно-акумуляторну систему для забезпечення роботи водоканалу. Цей проєкт — яскравий приклад того, як розподілена енергетика підтримує інфраструктуру в умовах російських атак.

Місцевий водоканал, єдине джерело централізованого водопостачання для 1500 жителів, постійно страждав від відключень світла через обстріли. Крім того, основна частина платежів населення йшла на оплату рахунків за електрику, що поставило підприємство на межу виживання, пише PV Magazine.

Тепер водоканал живиться від сонячної електростанції потужністю 30,4 кВт і системи акумуляторів на 24 кВтг. Це гарантує подачу води до 669 домогосподарств, школи, дитячого садка та лікарні навіть під час повного блекауту. Проєкт, реалізований благодійними фондами RePower Ukraine та Mercy Corps, використовує обладнання виключно європейського виробництва.

Цей випадок — наочна демонстрація переваг розподіленої генерації. Виробництво енергії безпосередньо на місці споживання робить життєво важливі об'єкти, такі як водоканали, невразливими для атак на центральну енергосистему. Навіть якщо великі електростанції або лінії передач будуть пошкоджені, населення не залишиться без базових послуг.

Крім того, це не поодинокий випадок: по всій Україні протягом останнього року було запущено десятки подібних проєктів для лікарень і шкіл. Тільки за першу половину 2025 року в країні було розгорнуто 500 МВт "сонячних" потужностей, що підкреслює важливість цієї технології для забезпечення енергостійкості в умовах війни.

