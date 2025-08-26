Слабая крыша — не проблема: в новых солнечных панелях устранили важный недостаток (фото)

Компания Longi представила передовые солнечные модули, которые на 32% легче стандартных. Эта технология решает одну из главных проблем солнечной энергетики — невозможность установки панелей на старые и ветхие крыши.

Модули Hi-MO X10 Guardian призваны обеспечить солнечной энергией тысячи коммерческих и промышленных зданий, которые ранее были несовместимы с панелями из-за ограничений по нагрузке на кровлю. Речь идет о старых заводах, складах и прочих зданиях с тонкими крышами, пишет PV Magazine.

Главный прорыв состоит в сочетании легкости и прочности. Вес нового модуля составляет всего 16,3 кг (7,2 кг на квадратный метр), но при этом он не уступает в надежности тяжелым аналогам. Инженеры добились этого за счет применения продвинутой технологии ячеек HPBC и специальной конструкции с ребрами жесткости на задней стороне.

Официальное изображение новых солнечных панелей Longi Фото: pv magazine

Это решение дает значительные экономические преимущества. Владельцам зданий больше не нужно тратить деньги на дорогостоящее усиление крыши, что значительно сокращает сроки монтажа и позволяет не прерывать производственные процессы. Кроме того, модуль совместим со стандартными системами креплений, что избавляет от сложностей, связанных с клеевой установкой.

При этом характеристики остались на флагманском уровне. Максимальная мощность модуля составляет 560 Вт, а эффективность — 24,8%. Панель также получила улучшенную защиту от влаги и ультрафиолета, что гарантирует долгий срок службы.

