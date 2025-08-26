Слабкий дах — не проблема: у нових сонячних панелях усунули важливий недолік (фото)

Компанія Longi представила передові сонячні модулі, які на 32% легші за стандартні. Ця технологія розв'язує одну з головних проблем сонячної енергетики — неможливість встановлення панелей на старі та старі дахи.

Модулі Hi-MO X10 Guardian покликані забезпечити сонячною енергією тисячі комерційних і промислових будівель, які раніше були несумісні з панелями через обмеження щодо навантаження на покрівлю. Йдеться про старі заводи, склади та інші будівлі з тонкими дахами, пише PV Magazine.

Головний прорив полягає в поєднанні легкості та міцності. Вага нового модуля становить лише 16,3 кг (7,2 кг на квадратний метр), але при цьому він не поступається в надійності важким аналогам. Інженери домоглися цього завдяки застосуванню просунутої технології осередків HPBC і спеціальної конструкції з ребрами жорсткості на задній стороні.

Офіційне зображення нових сонячних панелей Longi Фото: pv magazine

Це рішення дає значні економічні переваги. Власникам будівель більше не потрібно витрачати гроші на дороге посилення даху, що значно скорочує терміни монтажу і дозволяє не переривати виробничі процеси. Крім того, модуль сумісний зі стандартними системами кріплень, що позбавляє складнощів, пов'язаних із клейовим встановленням.

При цьому характеристики залишилися на флагманському рівні. Максимальна потужність модуля становить 560 Вт, а ефективність — 24,8%. Панель також отримала покращений захист від вологи та ультрафіолету, що гарантує довгий термін служби.

