Раскрыт секрет эффективности солнечных панелей: что выведет технологию на новый уровень

Эффективность солнечной энергетики зависит не столько от количества панелей, сколько от их расположения. Новое исследование показало, что одна и та же панель может принести в десять раз больше пользы для климата, если установить её в «правильном» регионе, где она заменит традиционные источники энергии.

Related video

Это открытие ставит под сомнение традиционный подход к развитию солнечных батарей, где во главу угла ставится лишь общая мощность. Ученые из Университета Стони-Брук выяснили, что для реального сокращения выбросов CO₂ гораздо важнее, где именно строятся солнечные фермы, пишет Stony Brook Medicine.

Суть в том, что энергосистемы в разных регионах сильно отличаются. В некоторых штатах, таких как Калифорния или Техас, в пиковые часы работают угольные и газовые электростанции. Установка солнечных панелей здесь приносит максимальную пользу: они напрямую вытесняют "грязную" энергию, значительно сокращая выбросы. В то же время в регионах с уже более чистой энергетикой, таких как Новая Англия, эффект от новых солнечных ферм оказывается минимальным.

Исследование также выявило "эффект домино". Благодаря связанности энергосетей, солнечная ферма, построенная в Калифорнии, сокращает выбросы не только там, но и в соседних штатах, куда поставляются излишки чистой энергии. Кроме того, эффект от солнечной генерации зачастую получается не моментальным: панели, работающие днем, влияют на то, какие электростанции будут запущены вечером, создавая отложенную пользу.

Эти выводы довольно важны для инвесторов и властей, решающих, где и как разместить солнечные электростанции. Ведь за тот же объем вложений в оснащение можно получить максимум пользы, направляя инвестиции в те регионы, где они принесут наибольшую экономическую и климатическую выгоду за счет улучшения качества воздуха.

Раньше Фокус писал, что китайские солнечные панели раскупают "как пирожки": где они особенно популярны. Африканские страны установили рекордные 15 ГВт солнечных панелей, импортированных из Китая. Импорт солнечных панелей из Китая за 12 месяцев на Африканский континент на 60% превысил показатели прошлого года.