Розкрито секрет ефективності сонячних панелей: що виведе технологію на новий рівень

Ефективність сонячної енергетики залежить не стільки від кількості панелей, скільки від їх розташування. Нове дослідження показало, що одна й та сама панель може принести вдесятеро більше користі для клімату, якщо встановити її в "правильному" регіоні, де вона замінить традиційні джерела енергії.

Related video

Це відкриття ставить під сумнів традиційний підхід до розвитку сонячних батарей, де на перше місце ставиться лише загальна потужність. Вчені з Університету Стоні-Брук з'ясували, що для реального скорочення викидів CO₂ набагато важливіше, де саме будуються сонячні ферми, пише Stony Brook Medicine.

Суть у тому, що енергосистеми в різних регіонах сильно відрізняються. У деяких штатах, таких як Каліфорнія або Техас, у пікові години працюють вугільні та газові електростанції. Встановлення сонячних панелей тут приносить максимальну користь: вони безпосередньо витісняють "брудну" енергію, значно скорочуючи викиди. Водночас у регіонах з уже чистішою енергетикою, таких як Нова Англія, ефект від нових сонячних ферм виявляється мінімальним.

Дослідження також виявило "ефект доміно". Завдяки пов'язаності енергомереж, сонячна ферма, побудована в Каліфорнії, скорочує викиди не тільки там, а й у сусідніх штатах, куди поставляються надлишки чистої енергії. Крім того, ефект від сонячної генерації часто виходить не моментальним: панелі, що працюють вдень, впливають на те, які електростанції будуть запущені ввечері, створюючи відкладену користь.

Ці висновки є доволі важливими для інвесторів і влади, які вирішують, де і як розмістити сонячні електростанції. Адже за той самий обсяг вкладень в оснащення можна отримати максимум користі, спрямовуючи інвестиції в ті регіони, де вони принесуть найбільшу економічну і кліматичну вигоду за рахунок поліпшення якості повітря.

Раніше Фокус писав, що китайські сонячні панелі розкуповують "як пиріжки": де вони особливо популярні. Африканські країни встановили рекордні 15 ГВт сонячних панелей, імпортованих з Китаю. Імпорт сонячних панелей з Китаю за 12 місяців на Африканський континент на 60% перевищив показники минулого року.