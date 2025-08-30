Лучшие смартфоны 2025 года для игр и развлечений: какие новинки вошли в топ-5 (фото)

Современные игровые смартфоны — это не просто устройства с мощным процессором. Они предлагают продвинутые системы охлаждения, геймерские кнопки, оптимизированное ПО и не только. Эксперты назвали шесть лучших моделей 2025 года, которые подойдут и для игр, и в качестве универсальных флагманов.

Игровой аппарат должен не только запускать игры на максимальных настройках, но и поддерживать стабильную производительность в течение долгих сессий, пишет TechRadar. В этом рейтинге собраны специализированные геймерские устройства и стандартные флагманы, которые тоже отлично подходят для требовательных задач.

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: digitaltrends.com

Asus ROG Phone 9 Pro

Ультимативное решение для самых требовательных геймеров. В новом поколении ROG Phone дизайн cтал более сдержанным, но игровая мощь никуда не делась. Внутри — топовый процессор Snapdragon 8 Elite, передовая система охлаждения и аккумулятор на 5800 мАч.

Среди интересных особенностей устройства отмечается дополнительный порт USB-C на боковой грани, позволяющий заряжать смартфон во время игры, не мешая горизонтальному хвату. Также это один из немногих смартфонов этого класса с полноценной защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Камера здесь не лучшая на рынке, но для игрового гаджета она на удивление хороша.

RedMagic 10 Pro Фото: vopmart.com

RedMagic 10 Pro

Если для вас главное — чистая производительность за разумны деньги, RedMagic 10 Pro — идеальный выбор. Он оснащен тем же флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, что и более дорогой Asus, но также предлагает несколько уникальных преимуществ. Главное из них — встроенный вентилятор, который обеспечивает активное охлаждение и поддерживает максимальную производительность в течение длительного времени.

Другая сильная сторона — гигантский аккумулятор на 7050 мАч, который обеспечивает рекордную автономность. Конечно, ради низкой цены пришлось пойти на компромиссы: у смартфона нет защиты от воды и беспроводной зарядки, а его дизайн с RGB-подсветкой понравится не всем. Тем не менее это один из лучших вариантов в рейтинге по соотношению цены и качества.

iPhone 16 Pro Max Фото: Android Central

Apple iPhone 16 Pro Max

Для тех, кто предпочитает экосистему Apple, iPhone 16 Pro Max — безальтернативный выбор для серьезного гейминга. Он предлагает самый большой и яркий экран в линейке, высочайшую производительность благодаря чипу A18 Pro и отличную автономность. Кроме того, именно для iPhone выпускается большинство качественных игровых аксессуаров, таких как контроллеры Backbone.

Подписка Apple Arcade открывает доступ к сотням эксклюзивных игр без рекламы и встроенных покупок. Хотя iPhone не позиционируется как игровой девайс, во флагманах Apple всегда делают упор на передовое быстродействие. Такого "железа" хватит на годы вперед для самых требовательных проектов, таких как Death Stranding, а также для будущих функций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy S25 Ultra

Это универсальный флагман, которому по силам все, включая гейминг на самом высоком уровне. Он оснащен специальной, разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Огромный 6,9-дюймовый AMOLED-экран идеально подходит для игр, а улучшенная система охлаждения с испарительной камерой не дает смартфону перегреваться.

Главное преимущество Galaxy S25 Ultra — стильный дизайн и функциональность. Помимо мощного чипсета, вы получаете одну из лучших камер на рынке, стилус S Pen и отличную автономность благодаря аккумулятору на 5000 мАч.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy Z Fold 7

Стоящий выбор для тех, кто ищет уникальный игровой опыт. В разложенном виде Galaxy Z Fold 7 превращается в 8-дюймовый планшет, что идеально подходит для стратегий, головоломок и RPG, где важна большая площадь экрана. В новом поколении Samsung сделала смартфон значительно тоньше и легче, что повысило удобство использования.

За производительность отвечает топовый чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, так что с запуском самых требовательных игр проблем не будет. Хотя аккумулятор здесь меньше, чем у других игровых флагманов (4400 мАч), его хватает для большинства задач. Гаджет подходит тем, кто готов доплатить за уникальный форм-фактор.

