Найкращі смартфони 2025 року для ігор і розваг: які новинки увійшли до топ 5 (фото)

Сучасні ігрові смартфони — це не просто пристрої з потужним процесором. Вони пропонують просунуті системи охолодження, геймерські кнопки, оптимізоване ПЗ і не тільки. Експерти назвали шість найкращих моделей 2025 року, які підійдуть і для ігор, і як універсальні флагмани.

Ігровий апарат повинен не тільки запускати ігри на максимальних налаштуваннях, а й підтримувати стабільну продуктивність протягом довгих сесій, пише TechRadar. У цьому рейтингу зібрані спеціалізовані геймерські пристрої та стандартні флагмани, які теж чудово підходять для вимогливих завдань.

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: digitaltrends.com

Asus ROG Phone 9 Pro

Ультимативне рішення для найвимогливіших геймерів. У новому поколінні ROG Phone дизайн став більш стриманим, але ігрова міць нікуди не поділася. Усередині — топовий процесор Snapdragon 8 Elite, передова система охолодження і акумулятор на 5800 мАг.

Серед цікавих особливостей пристрою відзначається додатковий порт USB-C на бічній грані, що дозволяє заряджати смартфон під час гри, не заважаючи горизонтальному хвату. Також це один з небагатьох смартфонів цього класу з повноцінним захистом від води і пилу за стандартом IP68. Камера тут не найкраща на ринку, але для ігрового гаджета вона напрочуд хороша.

RedMagic 10 Pro Фото: vopmart.com

RedMagic 10 Pro

Якщо для вас головне — чиста продуктивність за розумні гроші, RedMagic 10 Pro — ідеальний вибір. Він оснащений тим самим флагманським чипом Snapdragon 8 Elite, що й дорожчий Asus, але також пропонує кілька унікальних переваг. Головна з них — вбудований вентилятор, який забезпечує активне охолодження і підтримує максимальну продуктивність протягом тривалого часу.

Інша сильна сторона — гігантський акумулятор на 7050 мАг, який забезпечує рекордну автономність. Звісно, заради низької ціни довелося піти на компроміси: у смартфона немає захисту від води і бездротової зарядки, а його дизайн з RGB-підсвічуванням сподобається не всім. Проте це один із найкращих варіантів у рейтингу за співвідношенням ціни та якості.

iPhone 16 Pro Max Фото: Android Central

Apple iPhone 16 Pro Max

Для тих, хто віддає перевагу екосистемі Apple, iPhone 16 Pro Max — безальтернативний вибір для серйозного геймінгу. Він пропонує найбільший і найяскравіший екран у лінійці, найвищу продуктивність завдяки чипу A18 Pro і відмінну автономність. Крім того, саме для iPhone випускається більшість якісних ігрових аксесуарів, таких як контролери Backbone.

Підписка Apple Arcade відкриває доступ до сотень ексклюзивних ігор без реклами та вбудованих покупок. Хоча iPhone не позиціонується як ігровий девайс, у флагманах Apple завжди роблять наголос на передову швидкодію. Такого "заліза" вистачить на роки вперед для найвимогливіших проєктів, таких як Death Stranding, а також для майбутніх функцій штучного інтелекту Apple Intelligence.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy S25 Ultra

Це універсальний флагман, якому до снаги все, включно з геймінгом на найвищому рівні. Він оснащений спеціальною, розігнаною версією процесора Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Величезний 6,9-дюймовий AMOLED-екран ідеально підходить для ігор, а поліпшена система охолодження з випарною камерою не дає смартфону перегріватися.

Головна перевага Galaxy S25 Ultra — стильний дизайн і функціональність. Крім потужного чипсета, ви отримуєте одну з найкращих камер на ринку, стилус S Pen і відмінну автономність завдяки акумулятору на 5000 мАг.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy Z Fold 7

Вартий вибір для тих, хто шукає унікальний ігровий досвід. У розкладеному вигляді Galaxy Z Fold 7 перетворюється на 8-дюймовий планшет, що ідеально підходить для стратегій, головоломок і RPG, де важлива велика площа екрана. У новому поколінні Samsung зробила смартфон значно тоншим і легшим, що підвищило зручність використання.

За продуктивність відповідає топовий чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тож із запуском найвимогливіших ігор проблем не буде. Хоча акумулятор тут менший, ніж у інших ігрових флагманів (4400 мАг), його вистачає для більшості завдань. Гаджет підходить тим, хто готовий доплатити за унікальний форм-фактор.

