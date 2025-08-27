Солнечные батареи будут работать еще эффективнее: ученые изобрели для этого систему роботов

Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) разработали систему Rainbow, которая использует несколько роботов и искусственный интеллект. Система может проводить до 1000 экспериментов ежедневно без участия человека.

Система была создана для того, чтобы использовать квантовые точки и полупроводниковые наночастицы в конструкциях дисплеев, солнечных панелей, светодиодов и квантовых компьютерах, пишет interestingengineering.com.

Как работает система Rainbow

Rainbow объединяет несколько роботов для исследования и оптимизации сложных химических процессов в автономном режиме. Система работает круглосуточно, выполняя за несколько дней то, на что у людей ушли бы годы. Машины готовят химические прекурсоры, смешивают их и проводят до 96 реакций одновременно, используя миниатюрные реакторы периодического действия. Затем продукты передаются роботу, который оценивает результаты с помощью оптического анализа в реальном времени. Алгоритмы машинного обучения направляют следующий раунд экспериментов, выявляя перспективные направления.

Rainbow не сможет заменить ученых — она создана, чтобы взять на себя утомительную и трудоемкую часть исследовательского процесса, чтобы исследователи могли сосредоточиться на разработке и инновациях.

От научных открытий к производству

Роботизированная конструкция позволяет системе тестировать широкий спектр химических прекурсоров, что увеличивает шансы на открытие новых и высокопроизводительных квантовых точек.

Система также может исследовать вариации в структуре лигандов — молекул, связывающихся с поверхностью нанокристаллов и играющих важную роль в определении их свойств.

С помощью Rainbow ученые создали систему, которая не только находит лучшие квантовые точки быстрее, чем когда-либо прежде, но и объясняет, почему они работают.

Как только платформа определит наиболее эффективный метод синтеза, ее можно будет адаптировать для работы в более крупных реакторах промышленного производства.

Цель ученых — расширить применение Rainbow за пределы квантовых точек на другие сложные материалы, что потенциально может преобразить темпы развития материаловедения.

