Сонячні батареї працюватимуть ще ефективніше: вчені винайшли для цього систему роботів

Учені з Університету штату Північна Кароліна (США) розробили систему Rainbow, яка використовує кілька роботів і штучний інтелект. Система може проводити до 1000 експериментів щодня без участі людини.

Система була створена для того, щоб використовувати квантові точки і напівпровідникові наночастинки в конструкціях дисплеїв, сонячних панелей, світлодіодів і квантових комп'ютерах, пише interestingengineering.com.

Як працює система Rainbow

Rainbow об'єднує кілька роботів для дослідження та оптимізації складних хімічних процесів в автономному режимі. Система працює цілодобово, виконуючи за кілька днів те, на що в людей пішли б роки. Машини готують хімічні прекурсори, змішують їх і проводять до 96 реакцій одночасно, використовуючи мініатюрні реактори періодичної дії. Потім продукти передаються роботу, який оцінює результати за допомогою оптичного аналізу в реальному часі. Алгоритми машинного навчання направляють наступний раунд експериментів, виявляючи перспективні напрямки.

Rainbow не зможе замінити вчених — вона створена, щоб узяти на себе тяжку та трудомістку частину дослідницького процесу, щоб дослідники могли зосередитися на розробці та інноваціях.

Від наукових відкриттів до виробництва

Роботизована конструкція дає змогу системі тестувати широкий спектр хімічних прекурсорів, що збільшує шанси на відкриття нових і високопродуктивних квантових точок.

Система також може досліджувати варіації в структурі лігандів — молекул, що зв'язуються з поверхнею нанокристалів і відіграють важливу роль у визначенні їхніх властивостей.

За допомогою Rainbow вчені створили систему, яка не тільки знаходить найкращі квантові точки швидше, ніж будь-коли раніше, а й пояснює, чому вони працюють.

Щойно платформа визначить найефективніший метод синтезу, її можна буде адаптувати для роботи у більших реакторах промислового виробництва.

Мета вчених — розширити застосування Rainbow за межі квантових точок на інші складні матеріали, що потенційно може змінити темпи розвитку матеріалознавства.

