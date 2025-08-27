Главный враг солнечных панелей обнаружен: эксперты пояснили, чего стоит опасаться

Есть мнение, что солнечным панелям, как правило, мешают работать только облака или снег. Однако эксперты рассказали, что реальный "незаметный убийца" эффективности батарей — обычная пыль, которая может снизить выработку на 25% и даже привести к поломке.

Дождь, снег, пыль и жара — все эти факторы влияют на производительность солнечных панелей. Но не все они одинаково вредны. Например, дождь может быть даже полезен, смывая с панелей грязь. Но в городах с загрязненным воздухом он может оставлять налеты, которые со временем снижают эффективность элементов, пишет Wash Me Solar.

Снег имеет как свои плюсы, так и недостатки. Свежий, рыхлый снег может отражать солнечные лучи, слегка повышая выработку. Но толстый слой поверх панели полностью блокирует доступ света и может повредить крепления. А вот настоящий "враг" технологии, по мнению экспертов, — пыль. Она не только способна снизить выработку энергии на четверть, но и, смешиваясь с влагой, накладывает плотный слой грязи, который не смывается дождем. Эта грязь со временем может нанести вред не только самим панелям, но и платформам с креплениями.

Жара также негативно влияет на продуктивность электростанций: при температуре выше 35°C эффективность панелей начинает падать. Пыль на поверхности усугубляет эту проблему, усиливая нагрев. Так что специалисты подчеркивают: регулярная чистка — это не просто вопрос эстетики и чистоты, а необходимость. В зависимости от региона, ее рекомендуют проводить 2-3 раза в год, особенно после пыльных бурь. Это не только максимизирует выработку энергии, но и продлевает срок службы всей системы.

Раньше мы сообщали, что солнечные панели спасают украинский поселок от жажды: как работает эта система. В селе Донец Харьковской области развернули автономную солнечно-аккумуляторную систему для обеспечения работы водоканала. Этот проект — яркий пример того, как распределенная энергетика поддерживает инфраструктуру в условиях российских атак.