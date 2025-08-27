Головного ворога сонячних панелей виявлено: експерти пояснили, чого варто побоюватися

Є думка, що сонячним панелям зазвичай заважають працювати тільки хмари або сніг. Однак експерти розповіли, що реальний "непомітний вбивця" ефективності батарей — звичайний пил, який може знизити вироблення на 25% і навіть призвести до поломки.

Дощ, сніг, пил і спека — всі ці фактори впливають на продуктивність сонячних панелей. Але не всі вони однаково шкідливі. Наприклад, дощ може бути навіть корисним, змиваючи з панелей бруд. Але в містах із забрудненим повітрям він може залишати нальоти, які з часом знижують ефективність елементів, пише Wash Me Solar.

Сніг має як свої плюси, так і недоліки. Свіжий, пухкий сніг може відбивати сонячні промені, злегка підвищуючи вироблення. Але товстий шар поверх панелі повністю блокує доступ світла і може пошкодити кріплення. А ось справжній "ворог" технології, на думку експертів, — пил. Він не тільки здатен знизити вироблення енергії на чверть, а й, змішуючись із вологою, накладає щільний шар бруду, який не змивається дощем. Цей бруд з часом може завдати шкоди не тільки самим панелям, а й платформам з кріпленнями.

Спека також негативно впливає на продуктивність електростанцій: за температури вище 35°C ефективність панелей починає падати. Пил на поверхні посилює цю проблему, посилюючи нагрівання. Тож фахівці наголошують: регулярне чищення — це не просто питання естетики і чистоти, а необхідність. Залежно від регіону, його рекомендують проводити 2-3 рази на рік, особливо після пилових бур. Це не тільки максимізує вироблення енергії, а й продовжує термін служби всієї системи.

