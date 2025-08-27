Солнечные панели массово ставят на воду: какие проблемы решает эта необычная технология

В условиях нехватки земли для солнечных ферм инженеры всё чаще обращают внимание на огромные площади водоёмов. Плавучие солнечные электростанции — новый тренд в энергетике, который не только экономит наземное пространство, но и решает ряд экологических проблем.

Related video

Плавучие солнечные панели работают по тому же принципу, что и наземные, но имеют несколько важных преимуществ. Они устанавливаются на специальные плавучие платформы, которые закрепляются на дне с помощью якорей. Такая конструкция позволяет им генерировать энергию, не занимая площади, которые могут пригодиться для сельского хозяйства или строительства, пишет Jmhpower.

Главный бонус плавучих панелей — повышенная эффективность. Вода постоянно охлаждает их, что снижает энергопотери от перегрева и увеличивает выработку электричества по сравнению с наземными аналогами. Кроме того, панели, подобно гигантским зонтам, затеняют поверхность воды, что значительно сокращает испарение. В засушливых регионах это помогает сохранить десятки миллионов литров пресной воды.

Но и это еще не все. Затенение подавляет рост водорослей, что улучшает качество воды и повышает уровень растворенного в ней кислорода. В результате можно использовать меньше химических альгицидов и постепенно восстанавливать экосистему водоема. Также панели снижают температуру поверхности воды, что замедляет негативные последствия глобального потепления для подводной жизни.

У технологии есть и минусы, такие как старение пластиковых платформ и надежность креплений. Однако при правильном подходе решение имеет огромный потенциал для массового применения, особенно в регионах с высокой плотностью населения и ограниченными земельными ресурсами.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели не спасают: эксперты пояснили, почему энергия тратится впустую. Стремительное развитие возобновляемой энергетики в Китае продолжает ставить рекорды, но все больше энергии ветра и солнца тратится впустую из-за неудовлетворительного состояния сетей.