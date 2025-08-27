Сонячні панелі масово ставлять на воду: які проблеми вирішує ця незвичайна технологія

В умовах нестачі землі для сонячних ферм інженери все частіше звертають увагу на величезні площі водойм. Плавучі сонячні електростанції — новий тренд в енергетиці, який не тільки економить наземний простір, а й вирішує низку екологічних проблем.

Related video

Плавучі сонячні панелі працюють за тим самим принципом, що й наземні, але мають кілька важливих переваг. Вони встановлюються на спеціальні плавучі платформи, які закріплюються на дні за допомогою якорів. Така конструкція дає їм змогу генерувати енергію, не займаючи площі, які можуть стати в пригоді для сільського господарства або будівництва, пише Jmhpower.

Головний бонус плавучих панелей — підвищена ефективність. Вода постійно охолоджує їх, що знижує енерговтрати від перегріву і збільшує вироблення електрики порівняно з наземними аналогами. Крім того, панелі, подібно до гігантських парасольок, затінюють поверхню води, що значно скорочує випаровування. У посушливих регіонах це допомагає зберегти десятки мільйонів літрів прісної води.

Але і це ще не все. Затінення пригнічує ріст водоростей, що покращує якість води і підвищує рівень розчиненого в ній кисню. У результаті можна використовувати менше хімічних альгіцидів і поступово відновлювати екосистему водойми. Також панелі знижують температуру поверхні води, що уповільнює негативні наслідки глобального потепління для підводного життя.

У технології є і мінуси, такі як старіння пластикових платформ і надійність кріплень. Однак за правильного підходу рішення має величезний потенціал для масового застосування, особливо в регіонах із високою щільністю населення та обмеженими земельними ресурсами.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі не рятують: експерти пояснили, чому енергія витрачається даремно. Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики в Китаї продовжує ставити рекорди, але дедалі більше енергії вітру і сонця витрачається даремно через незадовільний стан мереж.