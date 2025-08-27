Родители 16-летнего Адама Рейна подали в суд на OpenAI, утверждая, что чат-бот ChatGPT способствовал его самоубийству.

Related video

По информации BBC, иск в Высший суд Калифорнии подали Мэтт и Мария Рейн, родители Адама, который умер в апреле 2025 года. Семья приобщила журналы чата между сыном и ChatGPT, в которых он описывал свои суицидальные мысли, а программа якобы "подтверждала его самые вредные и разрушительные мысли". OpenAI в заявлении выразила соболезнования семье и сообщила, что рассматривает иск. Компания также отметила, что чат-бот обучают направлять пользователей к профессиональной помощи, например горячей линии 988 в США или "Samaritans" в Великобритании.

Адам Рейн Фото: BBC

В иске указано, что Адам Рейн начал пользоваться ChatGPT в сентябре 2024 года для школьных заданий и личных интересов. Впоследствии он стал доверять чат-боту свои мысли о психическом здоровье. До января 2025 года он обсуждал с ChatGPT методы самоубийства и загружал фотографии с признаками самоповреждения. Семья утверждает, что программа распознала потребность в медицинской помощи, но продолжила взаимодействие. Записи чата якобы показывают, что Адам планировал покончить жизнь самоубийством, и в тот же день его нашла мертвой мать.

Иск обвиняет OpenAI в халатности и противоправном убийстве и требует возмещения и судебного запрета, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Среди ответчиков указан основатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и другие сотрудники компании.

Также издание отмечает, что это уже не первый подобный случай. Так, писательница Лора Рейли рассказала о трагедии своей дочери, которая покончила жизнь самоубийством после общения с ChatGPT. В ответ OpenAI сообщила, что разрабатывает инструменты для лучшего выявления пользователей, которые переживают эмоциональные или психические трудности.

Напомним, компания Anthropic предложила новый метод контроля моделей ИИ, таких как ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek, из-за того, что они иногда ведут себя небезопасно. Искусственный интеллект может восхвалять диктаторов, шантажировать или быть "подхалимом" пользователей, поэтому эксперты ищут способы предотвратить такое поведение.

Также Фокус писал, что более трети подростков выбирают ИИ вместо друзей. В частности, по исследованиям более 70% подростков уже общались с искусственным интеллектом, а половина делает это регулярно. Среди них 31% считают разговоры с чат-ботами такими же приятными или даже приятнее, чем с настоящими друзьями. Хотя многие подростки сомневаются в советах ИИ, треть доверяет ему в важных вопросах больше, чем людям.