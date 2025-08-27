Підліток наклав на себе руки після спілкування з ChatGPT: батьки подали позов проти OpenAI

Батьки 16-річного Адама Рейна подали до суду на OpenAI, стверджуючи, що чат-бот ChatGPT сприяв його самогубству.

За інформацією BBC, позов до Вищого суду Каліфорнії подали Метт і Марія Рейн, батьки Адама, який помер у квітні 2025 року. Родина долучила журнали чату між сином та ChatGPT, у яких він описував свої суїцидальні думки, а програма нібито "підтверджувала його найшкідливіші та найруйнівніші думки". OpenAI у заяві висловила співчуття родині та повідомила, що розглядає позов. Компанія також зазначила, що чат-бот навчають направляти користувачів до професійної допомоги, наприклад гарячої лінії 988 у США або "Samaritans" у Великій Британії.

Адам Рейн Фото: BBC

У позові зазначено, що Адам Рейн почав користуватися ChatGPT у вересні 2024 року для шкільних завдань та особистих інтересів. Згодом він став довіряти чат-боту свої думки про психічне здоров’я. До січня 2025 року він обговорював із ChatGPT методи самогубства та завантажував фотографії з ознаками самоушкодження. Родина стверджує, що програма розпізнала потребу у медичній допомозі, але продовжила взаємодію. Записи чату нібито показують, що Адам планував покінчити життя самогубством, і того ж дня його знайшла мертвою мати.

Позов звинувачує OpenAI у недбалості та протиправному вбивстві і вимагає відшкодування та судової заборони, щоб запобігти повторенню подібних випадків. Серед відповідачів зазначено засновника та генерального директора OpenAI Сема Альтмана та інших співробітників компанії.

Також видання зазначає, що це вже не перший подібний випадок. Так, письменниця Лора Рейлі розповіла про трагедію своєї доньки, яка покінчила життя самогубством після спілкування з ChatGPT. У відповідь OpenAI повідомила, що розробляє інструменти для кращого виявлення користувачів, які переживають емоційні або психічні труднощі.

Нагадаємо, компанія Anthropic запропонувала новий метод контролю моделей ШІ, таких як ChatGPT, Claude, Gemini та DeepSeek, через те, що вони іноді поводяться небезпечно. Штучний інтелект може вихваляти диктаторів, шантажувати або бути "підлабузником" користувачів, тому експерти шукають способи запобігти такій поведінці.

Також Фокус писав, що понад третина підлітків обирають ШІ замість друзів. Зокрема, за дослідженнями понад 70% підлітків уже спілкувалися зі штучним інтелектом, а половина робить це регулярно. Серед них 31% вважають розмови з чат-ботами такими ж приємними або навіть приємнішими, ніж зі справжніми друзями. Хоча багато підлітків сумніваються у порадах ШІ, третина довіряє йому у важливих питаннях більше, ніж людям.