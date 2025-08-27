Процессор Intel разогнали до невероятной частоты: в чем секрет рекордной производительности (фото)

Энтузиаст из Китая установил новый мировой рекорд по разгону процессоров, заставив Intel Core i9-14900KF работать на тактовой частоте 9,13 ГГц. Для этого ему пришлось использовать экстремальное охлаждение жидким гелием.

Новый рекорд, официально признанный тематическим порталом HWBot, был установлен китайским пользователем под ником wytiwx. Он смог разогнать процессор Intel Core i9-14900KF до частоты 9130,33 МГц, что на 13 МГц выше предыдущего рекорда, установленного на Core i9-14900KS, пишет Tom's Hardware.

Этот результат был достигнут по итогам многолетней гонки за первенство в этой нише. До недавнего времени целых девять лет рекорд удерживали процессоры AMD серии FX, которые славились своим потенциалом для разгоны. Однако в последние годы пальму первенства перехватили чипы Intel поколения Raptor Lake, которые благодаря своей архитектуре позволяют энтузиастам выжимать абсолютный максимум.

Система, с помощью который производился рекордный разгон Фото: HWBot/wytiwx

Для достижения указанной частоты wytiwx использовал экстремальные методы. Процессор охлаждался жидким гелием, что позволило подать на него повышенное напряжение в 1,388 В без перегрева. В качестве основы для своей системы он выбрал специальную материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex, созданную для предельного разгона ЦП.

По мнению экспертов, этот рекорд может быть близок к физическому пределу для актуального поколения процессоров Intel. Каждый новый мегагерц дается все с большим трудом, и, скорее всего, в ближайшем будущем мы не увидим преодоления заветной отметки в 10 ГГц, по крайней мере, на базе этой архитектуры.

