Процесор Intel розігнали до неймовірної частоти: у чому секрет рекордної продуктивності (фото)

Ентузіаст із Китаю встановив новий світовий рекорд із розгону процесорів, змусивши Intel Core i9-14900KF працювати на тактовій частоті 9,13 ГГц. Для цього йому довелося використовувати екстремальне охолодження рідким гелієм.

Новий рекорд, офіційно визнаний тематичним порталом HWBot, був встановлений китайським користувачем під ніком wytiwx. Він зміг розігнати процесор Intel Core i9-14900KF до частоти 9130,33 МГц, що на 13 МГц вище попереднього рекорду, встановленого на Core i9-14900KS, пише Tom's Hardware.

Цей результат був досягнутий за підсумками багаторічної гонки за першість у цій ніші. До недавнього часу цілих дев'ять років рекорд утримували процесори AMD серії FX, які славилися своїм потенціалом для розгону. Однак останніми роками пальму першості перехопили чипи Intel покоління Raptor Lake, які завдяки своїй архітектурі дають змогу ентузіастам вичавлювати абсолютний максимум.

Система, за допомогою якої здійснювався рекордний розгін Фото: HWBot/wytiwx

Для досягнення зазначеної частоти wytiwx використовував екстремальні методи. Процесор охолоджувався рідким гелієм, що дало змогу подати на нього підвищену напругу в 1,388 В без перегріву. В якості основи для своєї системи він вибрав спеціальну материнську плату Asus ROG Maximus Z790 Apex, створену для граничного розгону ЦП.

На думку експертів, цей рекорд може бути близький до фізичної межі для актуального покоління процесорів Intel. Кожен новий мегагерц дається дедалі важче, і, найімовірніше, в найближчому майбутньому ми не побачимо подолання заповітної позначки в 10 ГГц, принаймні, на базі цієї архітектури.

