Новий процесор Snapdragon уже на підході: чого очікують від флагманського чипа

Процесор компанії Qualcomm, що готується до випуску, ознаменує новий підхід до продуктивності. Він відразу заявлений як флагман — а не просто як перехідна версія від однієї моделі до іншої.

Новий процесор поки що фігурує під кодовою назвою SM8845, пише xiaomitime.com. Видання підкреслює, що для смартфонів Xiaomi вихід флагманського процесора буде особливо важливою подією. Схоже, що компанія Qualcomm планує взагалі переосмислити "верхній ешелон" мобільних процесорів — новий чип означатиме реформу її звичної серії "8s".

Архітектура нового рівня

SM8845 використовує передовий техпроцес N3P від TSMC, ідентичний тому, що використовується в топовому чипі Qualcomm SM8850. Це вдосконалення забезпечує помітний приріст ефективності та продуктивності.

Компанія Qualcomm представляє свою власну архітектуру процесора Oryon, що виходить за рамки застарілих архітектур ARM. Зокрема, додавання SME (масштабованих матричних розширень) ще більше розширює можливості ШІ-обчислень.

Нова стратегія

Поява SM8845 додає ясності системі найменувань Qualcomm, що змінюється. Поточна серія Snapdragon 8 охоплює всього три чіпи: SM8850, SM8850s і SM8845. Експерти галузі навіть жартували про "золотий Snapdragon 8 Gen5", підкреслюючи все більш складний ландшафт брендингу процесорів.

Для порівняння, нинішнє покоління Snapdragon 8s Gen4 використовує 4-нм техпроцес і восьмиядерну архітектуру, що поєднує ядра Cortex-X4 і Cortex-A720 з різними тактовими частотами. Однак SM8845 буде дійсно великим кроком уперед.

Провідні виробники смартфонів уже розраховують на новий процесор. Наприклад, згадувана раніше китайська компанія Xiaomi стане однією з перших, хто поставить нову технологію на свої пристрої, щоб забезпечити прогрес у продуктивності ігор, а також у додатках для оброблення зображень і штучного інтелекту.

Раніше стало відомо, що смартфони Samsung отримають унікальний чіп, який все змінить. Йшлося про те, що Qualcomm може використовувати передовий 2-нм вузол Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.

Також повідомлялося, що завдяки новому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфони з Android стануть набагато потужнішими.