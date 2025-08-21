Новый процессор Snapdragon уже на подходе: чего ожидают от флагманского чипа

Готовящийся к выпуску процессор компании Qualcomm ознаменует новый подход к производительности. Он сразу заявлен как флагман – а не просто как переходная версия от одной модели к другой.

Related video

Новый процессор пока что фигурирует под кодовым названием SM8845, пишет xiaomitime.com. Издание подчеркивает, что для смартфонов Xiaomi выход флагманского процессора будет особенно важным событием. Похоже, что компания Qualcomm планирует вообще переосмыслить «верхний эшелон» мобильных процессоров – новый чип будет означать реформу ее привычной серии «8s».

Архитектура нового уровня

SM8845 использует передовой техпроцесс N3P от TSMC, идентичный тому, что используется в топовом чипе Qualcomm SM8850. Это усовершенствование обеспечивает заметный прирост эффективности и производительности.

Компания Qualcomm представляет свою собственную архитектуру процессора Oryon, выходящую за рамки устаревших архитектур ARM. В частности, добавление SME (масштабируемых матричных расширений) еще больше расширяет возможности ИИ-вычислений.

Новая стратегия

Появление SM8845 добавляет ясности изменяющейся системе наименований Qualcomm. Текущая серия Snapdragon 8 включает всего три чипа: SM8850, SM8850s и SM8845. Эксперты отрасли даже шутили о «золотом Snapdragon 8 Gen5», подчеркивая все более сложный ландшафт брендинга процессоров.

Для сравнения, нынешнее поколение Snapdragon 8s Gen4 использует 4-нм техпроцесс и восьмиядерную архитектуру, сочетающую ядра Cortex-X4 и Cortex-A720 с различными тактовыми частотами. Однако SM8845 будет действительно большим шагом вперед.

Ведущие производители смартфонов уже рассчитывают на новый процессор. Например, упоминавшая ранее китайская компания Xiaomi станет одной из первых, кто поставит новую технологию на свои устройства, чтобы обеспечить прогресс в производительности игр, а также в приложениях для обработки изображений и искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что смартфоны Samsung получат уникальный чип, который все изменит. Речь шла о том, что Qualcomm может использовать передовой 2-нм узел Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.

Также сообщалось, что благодаря новому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфоны с Android станут гораздо мощнее.