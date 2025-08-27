Прощай, литий в аккумуляторах: найдено 400 млн тонн вещества, которое заменит его

Хотя марганец ассоциируется со сталелитейным производством, литий-марганцевый оксид и никель-марганцево-кобальтовая химия стали весьма интересными для аккумуляторных технологий.

Помимо состава, интерес к этому минералу обусловлен его доступностью и большей геополитической стабильностью по сравнению с литием. В одной стране есть рудник, потенциально содержащий около 400 млн тонн марганцевой руды, и минеральные богатства этой страны, несомненно, могут полностью изменить рынок аккумуляторов, пишет ecoticias.com.

Марганец имеет ряд преимуществ по сравнению с литием. Он менее токсичен, легко перерабатывается, не требует водоемких процессов добычи, т.е. экономически более выгоден.

Месторождение марганца, обнаруженное в одной из стран, делает эту страну ключевым поставщиком в экономике чистой энергии. Хотя Австралия, Чили и Китай известны своими месторождениями лития, страна с богатыми запасами марганца сможет составить им конкуренцию. Речь идет о руднике Маматван, который находится в Южно-Африканской республике (ЮАР). В бассейне Калахари в Северной Капской провинции залегает около 80% мировых запасов марганцевой руды. Рудник принадлежит консорциуму Hotazel ​​Manganese Mines.

По оценкам, запасы марганцевой руды Маматвана составляют 433 млн тонн, что делает его одним из крупнейших месторождений в мире. ЮАР может вскоре положить конец доминированию лития, говорится в материале.

Производители электромобилей рассматривают альтернативные материалы, которые могут обеспечить более длительный срок службы при меньшей стоимости. Фактически, интерес к аккумуляторам на основе марганца уже возрос. Интерес к этому альтернативному минералу обусловлен пониманием того, что при отказе от литиевых аккумуляторов можно производить гораздо более дешевые электромобили.

