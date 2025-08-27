Прощавай, літій в акумуляторах: знайдено 400 млн тонн речовини, яка замінить його

Хоча марганець асоціюється зі сталеливарним виробництвом, літій-марганцевий оксид і нікель-марганцево-кобальтова хімія стали вельми цікавими для акумуляторних технологій.

Related video

Крім складу, інтерес до цього мінералу зумовлений його доступністю і більшою геополітичною стабільністю порівняно з літієм. В одній країні є рудник, що потенційно містить близько 400 млн тонн марганцевої руди, і мінеральні багатства цієї країни, безсумнівно, можуть повністю змінити ринок акумуляторів, пише ecoticias.com.

Марганець має низку переваг порівняно з літієм. Він менш токсичний, легко переробляється, не вимагає водоємних процесів видобутку, тобто економічно вигідніший.

Родовище марганцю, виявлене в одній з країн, робить цю країну ключовим постачальником в економіці чистої енергії. Хоча Австралія, Чилі та Китай відомі своїми родовищами літію, країна з багатими запасами марганцю зможе скласти їм конкуренцію. Йдеться про копальню Маматван, яка розташована в Південно-Африканській республіці (ПАР). У басейні Калахарі в Північній Капській провінції залягає близько 80% світових запасів марганцевої руди. Рудник належить консорціуму Hotazel Manganese Mines.

За оцінками, запаси марганцевої руди Маматвана становлять 433 млн тонн, що робить його одним із найбільших родовищ у світі. ПАР може незабаром покласти край домінуванню літію, йдеться в матеріалі.

Виробники електромобілів розглядають альтернативні матеріали, які можуть забезпечити більш тривалий термін служби за меншої вартості. Фактично, інтерес до акумуляторів на основі марганцю вже зріс. Інтерес до цього альтернативного мінералу зумовлений розумінням того, що при відмові від літієвих акумуляторів можна виробляти набагато дешевші електромобілі.

Раніше ми писали, що компанія Voltfang перетворює використані батареї на пристрої розміром з холодильник, які зберігають надлишкову сонячну і вітрову енергію для будинків і підприємств.