Поменяйте пароль прямо сейчас: миллиарды пользователей Google оказались под угрозой

Компания Google обратилась к пользователям с призывом срочно изменить пароль из соображений безопасности. Прежде всего это касается клиентов почтового приложения Gmail.

Related video

Google и раньше предупреждала, что интернет-злоумышленники активизировались и крадут учетные данные с помощью фишинга, пишет phonearena.com. На фишинг приходится 37% «успешных мошеннических атак», и пользователям настоятельно рекомендуют сменить пароли, чтобы защитить свои аккаунты.

Ситуация осложняется тем, что хакеры могут выдавать себя за службу поддержки Google, отмечает издание. Они звонят владельцам аккаунтов Gmail и отправляют им электронные письма от имени компании, и этот метод оказался весьма эффективным.

Хакеры рассчитывают на то, что люди недостаточно осторожны и потому переходят по ссылке, которая отправляет их на поддельную страницу входа. Если вы невнимательны, вы можете ввести на фейковой странице настоящие личные данные, – например, указать свой пароль или номер карты. Тут может не сработать даже двухфакторная аутентификация, потому что мошенники знают, как украсть ее код.

К тому же, по данным Google, лишь чуть более трети пользователей регулярно обновляют свои пароли. К примеру, в США таких сознательных людей оказалось всего 36%.

Так что если в этом году вы еще не меняли пароль, то сейчас самое время это сделать. Вместо менеджера паролей в браузере (например, в Chrome) рекомендуется использовать автономный менеджер паролей. После смены и сохранения пароля Gmail вам следует заменить двухфакторную аутентификацию (2FA) на приложение для аутентификации. Это приложение генерирует одноразовые коды для подтверждения вашей личности.

И помните, что никогда не следует входить в аккаунт по ссылке, которую вам прислали в сообщении или электронном письме – даже если отправителем указана якобы компания Google.

Ранее Фокус писал о том, что миллионы пользователей Gmail могут атаковать хакеры. Речь шла о фишинговой схеме, которая была способна обойти систему безопасности Google.

Также стало известно, что почта Gmail может быть взломана, причем невольным «соучастником» интернет-злоумышленников становится искусственный интеллект.