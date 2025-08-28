Поміняйте пароль просто зараз: мільярди користувачів Google опинилися під загрозою

Компанія Google звернулася до користувачів із закликом терміново змінити пароль з міркувань безпеки. Насамперед це стосується клієнтів поштового додатка Gmail.

Google і раніше попереджала, що інтернет-зловмисники активізувалися і крадуть облікові дані за допомогою фішингу, пише phonearena.com. На фішинг припадає 37% "успішних шахрайських атак", і користувачам настійно рекомендують змінити паролі, щоб захистити свої акаунти.

Ситуація ускладнюється тим, що хакери можуть видавати себе за службу підтримки Google, зазначає видання. Вони телефонують власникам акаунтів Gmail і надсилають їм електронні листи від імені компанії, і цей метод виявився досить ефективним.

Хакери розраховують на те, що люди недостатньо обережні і тому переходять за посиланням, яке відправляє їх на підроблену сторінку входу. Якщо ви неуважні, ви можете ввести на фейковій сторінці справжні особисті дані, — наприклад, вказати свій пароль або номер картки. Тут може не спрацювати навіть двофакторна аутентифікація, тому що шахраї знають, як вкрасти її код.

До того ж, за даними Google, лише трохи більше третини користувачів регулярно оновлюють свої паролі. Наприклад, у США таких свідомих людей виявилося всього 36%.

Тож якщо цього року ви ще не змінювали пароль, то зараз саме час це зробити. Замість менеджера паролів у браузері (наприклад, у Chrome) рекомендується використовувати автономний менеджер паролів. Після зміни та збереження пароля Gmail вам слід замінити двофакторну аутентифікацію (2FA) на додаток для аутентифікації. Цей застосунок генерує одноразові коди для підтвердження вашої особи.

І пам'ятайте, що ніколи не слід входити до акаунта за посиланням, яке вам надіслали в повідомленні чи електронному листі — навіть якщо відправником вказана нібито компанія Google.

Раніше Фокус писав про те, що мільйони користувачів Gmail можуть атакувати хакери. Йшлося про фішингову схему, яка була здатна обійти систему безпеки Google.

Також стало відомо, що пошта Gmail може бути зламана, причому мимовільним "співучасником" інтернет-зловмисників стає штучний інтелект.