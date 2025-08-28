Ученые создали гибкие солнечные панели, работающие от света лампочек: где их применят

Китайские ученые из Педагогического университета Шэньси смогли усовершенствовать фотоэлементы, в результате чего их коэффициент преобразования энергии достиг 42,8% при освещении белым светодиодом 1000 люкс, что равноценно освещению в помещении или солнцу в пасмурный день.

Гибкие перовскитные солнечные элементы (ГПСЭ) отличаются низкой стоимостью, легкостью и могут эффективно работать при комнатном освещении, что делает их основным кандидатом для носимой электроники и датчиков, пишет pubs.aip.org.

Переход от традиционных жестких конфигураций устройств к гибкому производству перовскитных солнечных элементов представляет собой серьезные проблемы с точки зрения эффективности и стабильности устройств. Поэтому ученые разработали стратегию лиганд-ассистированной кристаллизации для улучшения кристаллического качества перовскитных слоев и синергетической оптимизации фотоэлектрических характеристик ГПСЭ.

Низкотемпературный гибкий процесс изготовления солнечных элементов усложняет осаждение высококачественной пленки перовскита. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали аммонийную соль, гидрохлорид тетраметилгуанидин (TMG) для кристаллизации перовскита.

Ученым удалось достичь коэффициента преобразования энергии (КПЭ) 42,8% при освещении белым светодиодом 1000 люкс, что равноценно освещению в помещении или солнцу в пасмурный день. После 200 часов при тех же условиях освещения КПЭ гибких панелей сохраняли более 80% от исходного.

Хотя такие фотоэлементы пригодны для устройств интернета вещей и маломощных датчиков, авторы планируют использовать свою методологию для создания более стабильных устройств для применения в "зеленой" энергетике.

