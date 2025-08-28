Учені створили гнучкі сонячні панелі, що працюють від світла лампочок: де їх застосують

Китайські вчені з Педагогічного університету Шеньсі змогли вдосконалити фотоелементи, унаслідок чого їхній коефіцієнт перетворення енергії сягнув 42,8% за умови освітлення білим світлодіодом 1000 люкс, що рівноцінне висвітленню в приміщенні або сонцю в похмурий день.

Гнучкі перовскітні сонячні елементи (ГПСЕ) вирізняються низькою вартістю, легкістю і можуть ефективно працювати за кімнатного освітлення, що робить їх основним кандидатом для переносної електроніки і датчиків, пише pubs.aip.org.

Перехід від традиційних жорстких конфігурацій пристроїв до гнучкого виробництва перовскітних сонячних елементів є серйозними проблемами з точки зору ефективності та стабільності пристроїв. Тому вчені розробили стратегію ліганд-асистованої кристалізації для поліпшення кристалічної якості перовскітних шарів і синергетичної оптимізації фотоелектричних характеристик ГПСЕ.

Низькотемпературний гнучкий процес виготовлення сонячних елементів ускладнює осадження високоякісної плівки перовскіту. Щоб розв'язати цю проблему, дослідники використовували амонійну сіль, гідрохлорид тетраметилгуанідину (TMG) для кристалізації перовскіту.

Вченим вдалося досягти коефіцієнта перетворення енергії (КВЕ) 42,8% при освітленні білим світлодіодом 1000 люкс, що рівноцінно освітленню в приміщенні або сонцю в похмурий день. Після 200 годин за тих самих умов освітлення КПЕ гнучких панелей зберігали понад 80% від початкового.

Хоча такі фотоелементи придатні для пристроїв інтернету речей і малопотужних датчиків, автори планують використовувати свою методологію для створення більш стабільних пристроїв для застосування в "зеленій" енергетиці.

