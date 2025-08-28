Ученые исправили малозаметный дефект солнечных панелей, но это изменит все (фото)

Ученые создали технологию, благодаря которой возможно зафиксировать невидимые дефекты в солнечных панелях, мешающие их работе. Это позволило создать рекордно эффективную и долговечную перовскитную ячейку.

Перовскитные солнечные панели давно считаются будущим энергетики благодаря своей дешевизне, но их главный недостаток — микроскопические дефекты. Так называемые "ловушки" снижают эффективность и стабильность элементов. Исследователи Университета Сучжоу научились создавать 3D-карты этих дефектов, за счет которой их можно точечно устранять, пишет Eurekalert.

Технология объединяет в себе несколько передовых методов сканирования, создавая полноценный "портрет" микроскопических неисправностей внутри работающей солнечной ячейки. Эта 3D-карта показывает не только где именно находятся "ловушки", но и как они влияют на производительность панели. Вооружившись этими знаниями, ученые смогли подобрать идеальное средство противодействия — молекулы сульфагуанидина. В отличие от других методов, они устраняют дефекты не только на поверхности, но и по всей толщине материала.

3D-карта дефектов, разработанная китайскими экспертами Фото: eurekalert.org

Результат превзошел все ожидания. Эффективность солнечной ячейки достигла рекордных 25,74%, а стабильность оказалась на высоте — панель сохранила более 92% своей производительности после 950 часов непрерывной работы. "Нашей целью было увидеть невидимое — и воздействовать на него", — заявил руководитель исследования, профессор Чжао-Куй Ван.

Этот инструмент — действительно прорывная разработка для борьбы с незаметными глазу, но значительными дефектами ячеек. С ней становится возможным массовое производство стабильных и высокоэффективных перовскитных панелей. Вдобавок этот же метод могут применить для улучшения полупроводниковых материалов.

