Вчені виправили малопомітний дефект сонячних панелей, але це змінить усе (фото)

Вчені створили технологію, завдяки якій можливо зафіксувати невидимі дефекти в сонячних панелях, що заважають їхній роботі. Це дало змогу створити рекордно ефективну та довговічну перовскітну комірку.

Перовскітні сонячні панелі давно вважаються майбутнім енергетики завдяки своїй дешевизні, але їхній головний недолік — мікроскопічні дефекти. Так звані "пастки" знижують ефективність і стабільність елементів. Дослідники Університету Сучжоу навчилися створювати 3D-карти цих дефектів, за рахунок якої їх можна точково усувати, пише Eurekalert.

Технологія об'єднує в собі кілька передових методів сканування, створюючи повноцінний "портрет" мікроскопічних несправностей усередині працюючого сонячного осередку. Ця 3D-карта показує не тільки де саме знаходяться "пастки", але і як вони впливають на продуктивність панелі. Озброївшись цими знаннями, вчені змогли підібрати ідеальний засіб протидії — молекули сульфагуанідину. На відміну від інших методів, вони усувають дефекти не тільки на поверхні, а й по всій товщині матеріалу.

3D-карта дефектів, розроблена китайськими експертами Фото: eurekalert.org

Результат перевершив усі очікування. Ефективність сонячного осередку досягла рекордних 25,74%, а стабільність виявилася на висоті — панель зберегла понад 92% своєї продуктивності після 950 годин безперервної роботи. "Нашою метою було побачити невидиме — і впливати на нього", — заявив керівник дослідження, професор Чжао-Куй Ван.

Цей інструмент — справді проривна розробка для боротьби з непомітними оку, але значними дефектами комірок. З нею стає можливим масове виробництво стабільних і високоефективних перовскітних панелей. До того ж цей же метод можуть застосувати для поліпшення напівпровідникових матеріалів.

