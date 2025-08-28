Вчені виправили малопомітний дефект сонячних панелей, але це змінить усе (фото)
Вчені створили технологію, завдяки якій можливо зафіксувати невидимі дефекти в сонячних панелях, що заважають їхній роботі. Це дало змогу створити рекордно ефективну та довговічну перовскітну комірку.
Перовскітні сонячні панелі давно вважаються майбутнім енергетики завдяки своїй дешевизні, але їхній головний недолік — мікроскопічні дефекти. Так звані "пастки" знижують ефективність і стабільність елементів. Дослідники Університету Сучжоу навчилися створювати 3D-карти цих дефектів, за рахунок якої їх можна точково усувати, пише Eurekalert.
Технологія об'єднує в собі кілька передових методів сканування, створюючи повноцінний "портрет" мікроскопічних несправностей усередині працюючого сонячного осередку. Ця 3D-карта показує не тільки де саме знаходяться "пастки", але і як вони впливають на продуктивність панелі. Озброївшись цими знаннями, вчені змогли підібрати ідеальний засіб протидії — молекули сульфагуанідину. На відміну від інших методів, вони усувають дефекти не тільки на поверхні, а й по всій товщині матеріалу.
Результат перевершив усі очікування. Ефективність сонячного осередку досягла рекордних 25,74%, а стабільність виявилася на висоті — панель зберегла понад 92% своєї продуктивності після 950 годин безперервної роботи. "Нашою метою було побачити невидиме — і впливати на нього", — заявив керівник дослідження, професор Чжао-Куй Ван.
Цей інструмент — справді проривна розробка для боротьби з непомітними оку, але значними дефектами комірок. З нею стає можливим масове виробництво стабільних і високоефективних перовскітних панелей. До того ж цей же метод можуть застосувати для поліпшення напівпровідникових матеріалів.
Раніше ми повідомляли, що вчені створили гнучкі сонячні панелі, що працюють від світла лампочок: де їх застосують. Китайські вчені з Педагогічного університету Шеньсі змогли вдосконалити фотоелементи, внаслідок чого їхній коефіцієнт перетворення енергії сягнув 42,8% за умови освітлення білим світлодіодом 1000 люкс, що рівноцінне освітленню в приміщенні або сонцю в похмурий день.