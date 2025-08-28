Солнечные панели стали "бессмертными": как из старых делают новые без потерь качества

Ученые из Университета Аризоны вместе с компанией SolarCycle разработали технологию, позволяющую создавать новые солнечные панели из переработанного стекла старых. Это решает одну из главных проблем утилизации и делает "зеленую" энергетику по-настоящему чистой.

Упомянутый прорыв заключается в создании полнофункциональной солнечной панели, на 50% состоящей из переработанного стекла, которое извлекли из отслуживших свой срок модулей. Тесты показали, что она не уступает по эффективности панелям из первичного сырья. Этот успех — ключ к формированию замкнутого цикла производства, пишет The Cool Down.

До сих пор одной из главных проблем солнечной энергетики была утилизация. Панели служат 25-30 лет, после чего превращаются в токсичные отходы, а их переработка — сложный и дорогостоящий процесс. Новая технология доказывает, что старые панели — это не мусор, а ценный ресурс для создания новых.

"Мы доказали, что для создания более экологичных солнечных панелей не нужно жертвовать производительностью. Это не просто лабораторный успех — это шаг вперед для всей отрасли", — заявил доктор Закари Холман из Университета Аризоны.

Это открытие стало частью инициативы, направленной на превращение солнечной энергетики в реально "зеленую" отрасль на всех этапах ее жизненного цикла. Еще ученые трудятся над созданием прозрачных ячеек, которые можно встраивать в окна, а также более эффективных методов переработки других компонентов.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели массово ставят на воду: какие проблемы решает эта необычная технология. В условиях нехватки земли для солнечных ферм инженеры всё чаще обращают внимание на огромные площади водоёмов. Плавучие солнечные электростанции — новый тренд в энергетике, который не только экономит наземное пространство, но и решает ряд экологических проблем.