Сонячні панелі стали "безсмертними": як зі старих роблять нові без втрат якості

Вчені з Університету Арізони разом з компанією SolarCycle розробили технологію, що дає змогу створювати нові сонячні панелі з переробленого скла старих. Це вирішує одну з головних проблем утилізації та робить "зелену" енергетику по-справжньому чистою.

Згаданий прорив полягає у створенні повнофункціональної сонячної панелі, що на 50% складається з переробленого скла, яке витягли з модулів, що відслужили свій термін. Тести показали, що вона не поступається за ефективністю панелям з первинної сировини. Цей успіх — ключ до формування замкнутого циклу виробництва, пише The Cool Down.

Досі однією з головних проблем сонячної енергетики була утилізація. Панелі служать 25-30 років, після чого перетворюються на токсичні відходи, а їх переробка — складний і дорогий процес. Нова технологія доводить, що старі панелі — це не сміття, а цінний ресурс для створення нових.

"Ми довели, що для створення більш екологічних сонячних панелей не потрібно жертвувати продуктивністю. Це не просто лабораторний успіх — це крок вперед для всієї галузі", — заявив доктор Закарі Холман з Університету Арізони.

Це відкриття стало частиною ініціативи, спрямованої на перетворення сонячної енергетики в реально "зелену" галузь на всіх етапах її життєвого циклу. Ще вчені працюють над створенням прозорих осередків, які можна вбудовувати у вікна, а також більш ефективних методів переробки інших компонентів.

