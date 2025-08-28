Samsung объявила дату крупной презентации: что за новинки ожидаются в сентябре (фото)

Samsung назначила интересное мероприятие на 4 сентября. Накануне выставки IFA в Берлине компания обещает субфлагманский смартфон Galaxy S25 и топовые планшеты серии Galaxy Tab S11.

Related video

Официальную дату презентации сообщило издание SamMobile. По слухам, состоится премьера "фанатской" версии топовой модели Samsung — Galaxy S25 FE. Судя по утечкам, телефон получит 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED с тонкими рамками, а также станет легче и тоньше предшественника, пишет Android Central.

Внутри гаджета установят прошлогодний чип Exynos 2400, который, тем не менее, обеспечивает хороший запас производительности. А набор камер S25 FE будет включать в себя 50-Мп основной сенсор, 12-Мп сверхширокоугольный и 8-Мп телеобъектив.

Ожидается, что вторым долгожданным анонсом станет линейка планшетов Galaxy Tab S11. Устройства будут построены на мощном чипе MediaTek Dimensity 9400. Старшая модель, Tab S11 Ultra, получит огромный 14,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с высокой яркостью. Согласно утечкам, производительность процессора, графики и нейронного движка вырастет на 24%, 27% и 33% соответственно, если сравнивать с прошлыми моделями серии.

Неофициальный рендер планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Фото: Android Headlines

Все аппараты будут работать под управлением ОС Android 16 с оболочкой One UI 8 из коробки, что сделает S25 FE первым смартфоном в линейке с новейшим ПО. Центральное место в презентации будет отведено функциям искусственного интеллекта Galaxy AI, которые, как ожидается, станут еще умнее и разнообразнее.

Трансляция мероприятия пройдет на официальном сайте и YouTube-канале Samsung.

Раньше мы писали, что Samsung готовит важное обновление для смартфонов Galaxy. Апдейт принесет множество улучшений, связанных с искусственным интеллектом, многозадачностью и персонализацией, а его развертывание начнется уже в сентябре.