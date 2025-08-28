Samsung оголосила дату великої презентації: що за новинки очікуються у вересні (фото)

Samsung призначила цікавий захід на 4 вересня. Напередодні виставки IFA в Берліні компанія обіцяє субфлагманський смартфон Galaxy S25 і топові планшети серії Galaxy Tab S11.

Офіційну дату презентації повідомило видання SamMobile. З чуток, відбудеться прем'єра "фанатської" версії топової моделі Samsung — Galaxy S25 FE. Судячи з витоків, телефон отримає 6,7-дюймовий екран Dynamic AMOLED з тонкими рамками, а також стане легшим і тоншим за попередника, пише Android Central.

Усередині гаджета встановлять торішній чіп Exynos 2400, який, тим не менш, забезпечує хороший запас продуктивності. А набір камер S25 FE міститиме 50-Мп основний сенсор, 12-Мп надширококутний і 8-Мп телеоб'єктив.

Очікується, що другим довгоочікуваним анонсом стане лінійка планшетів Galaxy Tab S11. Пристрої будуть побудовані на потужному чипі MediaTek Dimensity 9400. Старша модель, Tab S11 Ultra, отримає величезний 14,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з високою яскравістю. Згідно з витоками, продуктивність процесора, графіки і нейронного рушія зросте на 24%, 27% і 33% відповідно, якщо порівнювати з минулими моделями серії.

Неофіційний рендер планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Фото: Android Headlines

Усі апарати працюватимуть під управлінням ОС Android 16 з оболонкою One UI 8 з коробки, що зробить S25 FE першим смартфоном у лінійці з новітнім ПЗ. Центральне місце в презентації буде відведено функціям штучного інтелекту Galaxy AI, які, як очікується, стануть ще розумнішими і різноманітнішими.

Трансляція заходу відбудеться на офіційному сайті та YouTube-каналі Samsung.

Раніше ми писали, що Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy. Апдейт принесе безліч поліпшень, пов'язаних зі штучним інтелектом, багатозадачністю і персоналізацією, а його розгортання почнеться вже у вересні.