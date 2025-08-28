Топовый Galaxy S25 Ultra сравнили с Huawei Pura 80 Ultra: какой флагман купить в 2025 году (фото)

Два главных фотофлагмана 2025 года, Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra, предлагают разный подход к мобильной съемке, внешнему виду и "железу". Разбираемся, какой из аппаратов оказался лучше на практике.

Устройства Samsung и Huawei — это два разных видения того, каким должен быть идеальный Android-смартфон. Pura 80 Ultra считается ультимативным инструментом для фотоэнтузиастов, а Galaxy S25 Ultra — сбалансированный во всех аспектах флагман, пишет Gizmochina.

По части дизайна Galaxy S25 Ultra выглядит и ощущается дороже благодаря титановой раме и стеклу Gorilla Armor 2 с антибликовым покрытием. Это уникальная особенность, делающая яркий AMOLED-экран еще более читабельным под прямым солнцем. Huawei Pura 80 Ultra, в свою очередь, выигрывает по чистым цифрам (пиковая яркость матрицы — 3000 нит против 2600 у Samsung), что не всегда заметно в реальной жизни. Главное преимущество китайского конкурента — защита корпуса по стандарту IP69. Телефон чрезвычайно устойчив к воде, включая даже горячие струи под давлением, тогда как у Galaxy защита не столь продвинутая — IP68.

Что касается производительности, здесь все однозначно. Galaxy S25 Ultra с его передовым чипом Snapdragon 8 Elite значительно превосходит фирменный Kirin 9020 в Pura 80 Ultra. Флагман Samsung мощнее в играх, многозадачности и дает лучший задел на будущее по скорости работы. Из-за американских санкций китайский техногигант заметно отстает от конкурентов в отношении быстродействия смартфонов.

А вот в категории аккумулятора и зарядки Huawei оставляет Samsung далеко позади. Pura 80 Ultra оснащен батареей на 5700 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Samsung предлагает стандартные 5000 мАч с зарядкой на 45 Вт и 15 Вт соответственно — разница очевидна.

Дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra Фото: gizmochina.com

Переходим к камерам. Huawei предлагает более универсальный набор фотосенсоров с крупным 1-дюймовым основным модулем (50 Мп) — размер матрицы важен для захвата света и общего качества снимков. Также в наличии сверхширик (40 Мп) и два телеобъектива с 3,7-кратным и 9,4-кратным зумом (50 Мп и 12,5 Мп соответственно). Samsung, в свою очередь, делает ставку на детализацию, предлагая 200-Мп основной сенсор, проверенные временем телеобъективы с приближением 3х и 5х (10 Мп и 50 Мп), а также сверхширокоугольный датчик на 50 Мп. Для энтузиастов мобильной фотографии Huawei выглядит интереснее, ведь у телефона куда лучше предельный оптический зум. Обычным же пользователям подойдет Samsung — здесь все стандартно и без примечательных инноваций, но в общем качестве съемки, тем не менее, можно быть уверенным.

Важно, что при цене от $1300 Galaxy S25 Ultra оказался доступнее, чем Pura 80 Ultra (около $1500). Кроме того, Samsung предлагает более длительную поддержку обновлениями (7 лет) и широкую доступность смартфона по всему миру. В то же время флагман Huawei официально не продается во многих странах.

Итог: Huawei Pura 80 Ultra — это выбор для энтузиастов, которым нужна максимальная универсальность камеры, быстрая зарядка и мощная АКБ. Samsung Galaxy S25 Ultra — более сбалансированный и практичный флагман для широкой аудитории, который предлагает отличную производительность, надежную камеру и лучшую программную поддержку.

