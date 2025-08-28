Топовий Galaxy S25 Ultra порівняли з Huawei Pura 80 Ultra: який флагман купити у 2025 році (фото)

Два головні фотофлагмани 2025 року, Samsung Galaxy S25 Ultra і Huawei Pura 80 Ultra, пропонують різний підхід до мобільної зйомки, зовнішнього вигляду і "заліза". Розбираємося, який з апаратів виявився кращим на практиці.

Пристрої Samsung і Huawei — це два різних бачення того, яким має бути ідеальний Android-смартфон. Pura 80 Ultra вважається ультимативним інструментом для фотоентузіастів, а Galaxy S25 Ultra — збалансований у всіх аспектах флагман, пише Gizmochina.

Щодо дизайну, то Galaxy S25 Ultra має дорожчий вигляд і відчувається дорожче завдяки титановій рамі та склу Gorilla Armor 2 з антивідблисковим покриттям. Це унікальна особливість, що робить яскравий AMOLED-екран ще більш читабельним під прямим сонцем. Huawei Pura 80 Ultra, зі свого боку, виграє за чистими цифрами (пікова яскравість матриці — 3000 ніт проти 2600 у Samsung), що не завжди помітно в реальному житті. Головна перевага китайського конкурента — захист корпусу за стандартом IP69. Телефон надзвичайно стійкий до води, включно з навіть гарячими струменями під тиском, тоді як у Galaxy захист не настільки просунутий — IP68.

Що стосується продуктивності, тут все однозначно. Galaxy S25 Ultra з його передовим чипом Snapdragon 8 Elite значно перевершує фірмовий Kirin 9020 у Pura 80 Ultra. Флагман Samsung потужніший в іграх, багатозадачності та дає кращий заділ на майбутнє за швидкістю роботи. Через американські санкції китайський техногігант помітно відстає від конкурентів щодо швидкодії смартфонів.

А ось у категорії акумулятора і зарядки Huawei залишає Samsung далеко позаду. Pura 80 Ultra оснащений батареєю на 5700 мАг з підтримкою надшвидкої дротової зарядки на 100 Вт і бездротової на 80 Вт. Samsung пропонує стандартні 5000 мАг із зарядкою на 45 Вт і 15 Вт відповідно — різниця очевидна.

Дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra і Huawei Pura 80 Ultra

Переходимо до камер. Huawei пропонує більш універсальний набір фотосенсорів з великим 1-дюймовим основним модулем (50 Мп) — розмір матриці важливий для захоплення світла і загальної якості знімків. Також у наявності надширик (40 Мп) і два телеоб'єктиви з 3,7-кратним і 9,4-кратним зумом (50 Мп і 12,5 Мп відповідно). Samsung, у свою чергу, робить ставку на деталізацію, пропонуючи 200-Мп основний сенсор, перевірені часом телеоб'єктиви з наближенням 3х і 5х (10 Мп і 50 Мп), а також надширококутний датчик на 50 Мп. Для ентузіастів мобільної фотографії Huawei має цікавіший вигляд, адже в телефона значно кращий граничний оптичний зум. Звичайним же користувачам підійде Samsung — тут все стандартно і без примітних інновацій, але в загальній якості зйомки, тим не менш, можна бути впевненим.

Важливо, що при ціні від $1300 Galaxy S25 Ultra виявився доступнішим, ніж Pura 80 Ultra (близько $1500). Крім того, Samsung пропонує більш тривалу підтримку оновленнями (7 років) і широку доступність смартфона по всьому світу. Водночас флагман Huawei офіційно не продається в багатьох країнах.

Підсумок: Huawei Pura 80 Ultra — це вибір для ентузіастів, яким потрібна максимальна універсальність камери, швидка зарядка і потужна АКБ. Samsung Galaxy S25 Ultra — більш збалансований і практичний флагман для широкої аудиторії, який пропонує чудову продуктивність, надійну камеру і найкращу програмну підтримку.

