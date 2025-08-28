Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Xiaomi выпустила HyperOS 3: что нового и какие устройства обновятся до Android 16 (фото)

Xiaomi HyperOS 3 обновление xiaomi
Смартфон Xiaomi 15 C Pro | Фото: allround-pc.com

Xiaomi представила HyperOS 3 — новую версию фирменной оболочки на базе ОС Android 16. Среди главных новшеств — аналог Dynamic Island из iPhone, глубокая интеграция ИИ и улучшенное взаимодействие с гаджетами Apple. Компания также опубликовала график бета-тестирования.

Related video

Прошивка стремится улучшить пользовательский опыт, явно вдохновляясь решениями конкурентов. Самое заметное нововведение — Super Island. Это многофункциональная панель в верхней части экрана, которая в реальном времени отображает различную информацию, такую как таймеры, управление музыкой или статус доставки, пишет Gizbot.

Что еще нового

Интерфейс получил переработанные иконки, новый дизайн статус-бара и расширенные возможности персонализации экрана блокировки, включая ИИ-обои и кинематографические эффекты. Также модернизировали передачу фото между экосистемами: теперь легко копировать и "вставлять" изображения напрямую в галерею между смартфонами Xiaomi и iPhone.

hyperos 3 xiaomi функции обновления
Иллюстрация панели Super Island и новых стилей экрана блокировки в HyperOS 3
Фото: Xiaomi

Xiaomi сделала упор на плавность ОС, оптимизировав более 100 системных анимаций и улучшив энергоэффективность прошивки. ИИ-ассистент Super Xiao AI теперь глубже интегрирован в систему, предлагая функции вроде мгновенного перевода текста и умных подсказок. Были усилены и меры безопасности: предусмотрено улучшенное шифрование и возможность отслеживать локацию устройства, даже если оно выключено.

График бета-тестирования HyperOS 3

Тестирование бета-версии HyperOS 3 в Китае пройдет в три этапа. Прошивку смогут опробовать владельцы множества аппаратов.

С 29 августа:

  • Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15
  • Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro

До 17 сентября:

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Redmi K80
  • Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED

До 30 сентября:

  • Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip
  • Xiaomi 14 Ultra (включая Titanium Special Edition)
  • Xiaomi 14 Pro (включая Titanium Special Edition)
  • Xiaomi 14
  • Redmi K70 Pro, K70 Extreme Edition, K70, K70E
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Раньше Фокус писал, что 14 популярных смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений Android: есть ли ваш в списке. Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3 на базе Android 16. Однако стало известно, что целый ряд популярных моделей прошлых лет не получит это крупное обновление.