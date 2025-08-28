Xiaomi выпустила HyperOS 3: что нового и какие устройства обновятся до Android 16 (фото)

Xiaomi представила HyperOS 3 — новую версию фирменной оболочки на базе ОС Android 16. Среди главных новшеств — аналог Dynamic Island из iPhone, глубокая интеграция ИИ и улучшенное взаимодействие с гаджетами Apple. Компания также опубликовала график бета-тестирования.

Прошивка стремится улучшить пользовательский опыт, явно вдохновляясь решениями конкурентов. Самое заметное нововведение — Super Island. Это многофункциональная панель в верхней части экрана, которая в реальном времени отображает различную информацию, такую как таймеры, управление музыкой или статус доставки, пишет Gizbot.

Что еще нового

Интерфейс получил переработанные иконки, новый дизайн статус-бара и расширенные возможности персонализации экрана блокировки, включая ИИ-обои и кинематографические эффекты. Также модернизировали передачу фото между экосистемами: теперь легко копировать и "вставлять" изображения напрямую в галерею между смартфонами Xiaomi и iPhone.

Иллюстрация панели Super Island и новых стилей экрана блокировки в HyperOS 3 Фото: Xiaomi

Xiaomi сделала упор на плавность ОС, оптимизировав более 100 системных анимаций и улучшив энергоэффективность прошивки. ИИ-ассистент Super Xiao AI теперь глубже интегрирован в систему, предлагая функции вроде мгновенного перевода текста и умных подсказок. Были усилены и меры безопасности: предусмотрено улучшенное шифрование и возможность отслеживать локацию устройства, даже если оно выключено.

График бета-тестирования HyperOS 3

Тестирование бета-версии HyperOS 3 в Китае пройдет в три этапа. Прошивку смогут опробовать владельцы множества аппаратов.

С 29 августа:

Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15

Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro

До 17 сентября:

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7

Redmi K Pad

Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED

До 30 сентября:

Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra (включая Titanium Special Edition)

Xiaomi 14 Pro (включая Titanium Special Edition)

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro, K70 Extreme Edition, K70, K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

