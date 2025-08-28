Xiaomi выпустила HyperOS 3: что нового и какие устройства обновятся до Android 16 (фото)
Xiaomi представила HyperOS 3 — новую версию фирменной оболочки на базе ОС Android 16. Среди главных новшеств — аналог Dynamic Island из iPhone, глубокая интеграция ИИ и улучшенное взаимодействие с гаджетами Apple. Компания также опубликовала график бета-тестирования.
Прошивка стремится улучшить пользовательский опыт, явно вдохновляясь решениями конкурентов. Самое заметное нововведение — Super Island. Это многофункциональная панель в верхней части экрана, которая в реальном времени отображает различную информацию, такую как таймеры, управление музыкой или статус доставки, пишет Gizbot.
Что еще нового
Интерфейс получил переработанные иконки, новый дизайн статус-бара и расширенные возможности персонализации экрана блокировки, включая ИИ-обои и кинематографические эффекты. Также модернизировали передачу фото между экосистемами: теперь легко копировать и "вставлять" изображения напрямую в галерею между смартфонами Xiaomi и iPhone.
Xiaomi сделала упор на плавность ОС, оптимизировав более 100 системных анимаций и улучшив энергоэффективность прошивки. ИИ-ассистент Super Xiao AI теперь глубже интегрирован в систему, предлагая функции вроде мгновенного перевода текста и умных подсказок. Были усилены и меры безопасности: предусмотрено улучшенное шифрование и возможность отслеживать локацию устройства, даже если оно выключено.
График бета-тестирования HyperOS 3
Тестирование бета-версии HyperOS 3 в Китае пройдет в три этапа. Прошивку смогут опробовать владельцы множества аппаратов.
С 29 августа:
- Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15
- Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro
До 17 сентября:
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7
- Redmi K Pad
- Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED
До 30 сентября:
- Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip
- Xiaomi 14 Ultra (включая Titanium Special Edition)
- Xiaomi 14 Pro (включая Titanium Special Edition)
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro, K70 Extreme Edition, K70, K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
