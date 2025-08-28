Підтримайте нас RU
Xiaomi випустила HyperOS 3: що нового і які пристрої оновляться до Android 16 (фото)

Xiaomi HyperOS 3 оновлення xiaomi
Смартфон Xiaomi 15 C Pro | Фото: allround-pc.com

Xiaomi представила HyperOS 3 — нову версію фірмової оболонки на базі ОС Android 16. Серед головних нововведень — аналог Dynamic Island з iPhone, глибока інтеграція ШІ та поліпшена взаємодія з гаджетами Apple. Компанія також опублікувала графік бета-тестування.

Прошивка прагне поліпшити користувацький досвід, явно надихаючись рішеннями конкурентів. Найпомітніше нововведення — Super Island. Це багатофункціональна панель у верхній частині екрана, яка в реальному часі відображає різну інформацію, як-от таймери, управління музикою або статус доставки, пише Gizbot.

Що ще нового

Інтерфейс отримав перероблені іконки, новий дизайн статус-бару і розширені можливості персоналізації екрана блокування, включно з ШІ-шпалерами і кінематографічними ефектами. Також модернізували передачу фото між екосистемами: тепер легко копіювати і "вставляти" зображення безпосередньо в галерею між смартфонами Xiaomi і iPhone.

hyperos 3 xiaomi функції оновлення
Ілюстрація панелі Super Island і нових стилів екрана блокування в HyperOS 3
Фото: Xiaomi

Xiaomi зробила наголос на плавність ОС, оптимізувавши понад 100 системних анімацій і поліпшивши енергоефективність прошивки. ШІ-асистент Super Xiao AI тепер глибше інтегрований у систему, пропонуючи функції на кшталт миттєвого перекладу тексту і розумних підказок. Були посилені й заходи безпеки: передбачено поліпшене шифрування і можливість відстежувати локацію пристрою, навіть якщо він вимкнений.

Графік бета-тестування HyperOS 3

Тестування бета-версії HyperOS 3 в Китаї пройде в три етапи. Прошивку зможуть випробувати власники безлічі апаратів.

З 29 серпня:

  • Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15 Pro, 15
  • Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7 Pro

До 17 вересня:

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Redmi K80
  • Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Серія Xiaomi TV S Pro Mini LED

До 30 вересня:

  • Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip
  • Xiaomi 14 Ultra (включно з Titanium Special Edition)
  • Xiaomi 14 Pro (включно з Titanium Special Edition)
  • Xiaomi 14
  • Redmi K70 Pro, K70 Extreme Edition, K70, K70, K70E
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4

