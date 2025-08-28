Xiaomi випустила HyperOS 3: що нового і які пристрої оновляться до Android 16 (фото)
Xiaomi представила HyperOS 3 — нову версію фірмової оболонки на базі ОС Android 16. Серед головних нововведень — аналог Dynamic Island з iPhone, глибока інтеграція ШІ та поліпшена взаємодія з гаджетами Apple. Компанія також опублікувала графік бета-тестування.
Прошивка прагне поліпшити користувацький досвід, явно надихаючись рішеннями конкурентів. Найпомітніше нововведення — Super Island. Це багатофункціональна панель у верхній частині екрана, яка в реальному часі відображає різну інформацію, як-от таймери, управління музикою або статус доставки, пише Gizbot.
Що ще нового
Інтерфейс отримав перероблені іконки, новий дизайн статус-бару і розширені можливості персоналізації екрана блокування, включно з ШІ-шпалерами і кінематографічними ефектами. Також модернізували передачу фото між екосистемами: тепер легко копіювати і "вставляти" зображення безпосередньо в галерею між смартфонами Xiaomi і iPhone.
Xiaomi зробила наголос на плавність ОС, оптимізувавши понад 100 системних анімацій і поліпшивши енергоефективність прошивки. ШІ-асистент Super Xiao AI тепер глибше інтегрований у систему, пропонуючи функції на кшталт миттєвого перекладу тексту і розумних підказок. Були посилені й заходи безпеки: передбачено поліпшене шифрування і можливість відстежувати локацію пристрою, навіть якщо він вимкнений.
Графік бета-тестування HyperOS 3
Тестування бета-версії HyperOS 3 в Китаї пройде в три етапи. Прошивку зможуть випробувати власники безлічі апаратів.
З 29 серпня:
- Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15 Pro, 15
- Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7 Pro
До 17 вересня:
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7
- Redmi K Pad
- Серія Xiaomi TV S Pro Mini LED
До 30 вересня:
- Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip
- Xiaomi 14 Ultra (включно з Titanium Special Edition)
- Xiaomi 14 Pro (включно з Titanium Special Edition)
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro, K70 Extreme Edition, K70, K70, K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
