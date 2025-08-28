Xiaomi випустила HyperOS 3: що нового і які пристрої оновляться до Android 16 (фото)

Xiaomi представила HyperOS 3 — нову версію фірмової оболонки на базі ОС Android 16. Серед головних нововведень — аналог Dynamic Island з iPhone, глибока інтеграція ШІ та поліпшена взаємодія з гаджетами Apple. Компанія також опублікувала графік бета-тестування.

Related video

Прошивка прагне поліпшити користувацький досвід, явно надихаючись рішеннями конкурентів. Найпомітніше нововведення — Super Island. Це багатофункціональна панель у верхній частині екрана, яка в реальному часі відображає різну інформацію, як-от таймери, управління музикою або статус доставки, пише Gizbot.

Що ще нового

Інтерфейс отримав перероблені іконки, новий дизайн статус-бару і розширені можливості персоналізації екрана блокування, включно з ШІ-шпалерами і кінематографічними ефектами. Також модернізували передачу фото між екосистемами: тепер легко копіювати і "вставляти" зображення безпосередньо в галерею між смартфонами Xiaomi і iPhone.

Ілюстрація панелі Super Island і нових стилів екрана блокування в HyperOS 3 Фото: Xiaomi

Xiaomi зробила наголос на плавність ОС, оптимізувавши понад 100 системних анімацій і поліпшивши енергоефективність прошивки. ШІ-асистент Super Xiao AI тепер глибше інтегрований у систему, пропонуючи функції на кшталт миттєвого перекладу тексту і розумних підказок. Були посилені й заходи безпеки: передбачено поліпшене шифрування і можливість відстежувати локацію пристрою, навіть якщо він вимкнений.

Графік бета-тестування HyperOS 3

Тестування бета-версії HyperOS 3 в Китаї пройде в три етапи. Прошивку зможуть випробувати власники безлічі апаратів.

З 29 серпня:

Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15 Pro, 15

Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7 Pro

До 17 вересня:

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7

Redmi K Pad

Серія Xiaomi TV S Pro Mini LED

До 30 вересня:

Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra (включно з Titanium Special Edition)

Xiaomi 14 Pro (включно з Titanium Special Edition)

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro, K70 Extreme Edition, K70, K70, K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4

Раніше Фокус писав, що 14 популярних смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Android: чи є ваш у списку. Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3 на базі Android 16. Однак стало відомо, що ціла низка популярних моделей минулих років не отримає це велике оновлення.