Солнечные панели могут работать дольше и лучше благодаря соли: как такое возможно

Британские исследователи открыли новый метод, помогающий повысить эффективность работы солнечных панелей. Пригодилась химическая соль определенного типа.

Перовскитные солнечные элементы могу работать с большей производительностью при использовании специальный солей, пишет interestingengineering.com. В частности, ученые из Университетского колледжа Лондона применили тиоцианат гуанидиния.

Как выяснилось, с помощью таких солей можно замедлять и контролировать формирование кристаллов перовскита в процессе производства. В результате получаются более гладкие и однородные слои. А солнечные элементы в итоге достигают эффективности преобразования энергии на 22,3%.

Такой показатель оказался близок к лучшему значению, зарегистрированному для смешанных оловянно-свинцовых перовскитов. В случае британских специалистов, они изучали использование соли для нижнего слоя тандемных солнечных элементов. По их словам, вместо тиоцианата гуанидиния может использоваться и другое подобное вещество.

Включение катионов гуанидиния (Gua) значительно улучшило оптоэлектронные свойства различных перовскитных сочетаний. В сочетании с другими катионами А-позиции в перовскитных солнечных элементах (PSC) катионы Gua улучшали общую стабильность солнечных элементов и повышали эффективность преобразования энергии.

Для сравнения, лучшие кремниевые солнечные элементы в лабораторных условиях достигли эффективности около 27%, в то время как большинство коммерческих панелей, устанавливаемых сегодня на крышах, обеспечивают около 22%. А полностью перовскитные тандемные устройства (использующие более одного слоя перовскитной ячейки) уже превысили 30% в лабораторных условиях. Так что у них есть большой потенциал для того, чтобы вообще изменить подход к производству солнечной энергии.

