Сонячні панелі можуть працювати довше і краще завдяки солі: як таке можливо

Британські дослідники відкрили новий метод, що допомагає підвищити ефективність роботи сонячних панелей. Стала в нагоді хімічна сіль певного типу.

Перовскітні сонячні елементи можуть працювати з більшою продуктивністю за умови використання спеціальний солей, пише interestingengineering.com. Зокрема, вчені з Університетського коледжу Лондона застосували тіоціанат гуанідинію.

Як з'ясувалося, за допомогою таких солей можна сповільнювати і контролювати формування кристалів перовскіту в процесі виробництва. У результаті виходять більш гладкі та однорідні шари. А сонячні елементи в підсумку досягають ефективності перетворення енергії на 22,3%.

Такий показник виявився близьким до найкращого значення, зареєстрованого для змішаних олов'яно-свинцевих перовскітів. У випадку британських фахівців, вони вивчали використання солі для нижнього шару тандемних сонячних елементів. За їхніми словами, замість тіоціанату гуанідинію може використовуватися й інша подібна речовина.

Включення катіонів гуанідинію (Gua) значно поліпшило оптоелектронні властивості різних перовскітних сполук. У поєднанні з іншими катіонами А-позиції в перовскітних сонячних елементах (PSC) катіони Gua покращували загальну стабільність сонячних елементів і підвищували ефективність перетворення енергії.

Для порівняння, найкращі кремнієві сонячні елементи в лабораторних умовах досягли ефективності близько 27%, тоді як більшість комерційних панелей, які встановлюють сьогодні на дахах, забезпечують близько 22%. А повністю перовскітні тандемні пристрої (які використовують більше одного шару перовскітної комірки) вже перевищили 30% у лабораторних умовах. Тож у них є великий потенціал для того, щоб взагалі змінити підхід до виробництва сонячної енергії.

