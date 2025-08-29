Энергия из песка: как гигантская батарея обогревает целый город в Финляндии (фото)

В Финляндии запущена самая большая в мире "песчаная батарея". Эта гигантская система хранения тепла, разработанная компанией Polar Night Energy, уже обеспечивает целый город и решает главную проблему возобновляемой энергетики — нестабильность.

Промышленная установка мощностью 1 МВт и емкостью 100 МВтч расположена в городе Порнайнен. Она использует излишки дешевой и чистой электроэнергии для нагрева 2000 тонн измельченного талькохлорита (разновидность песка), а затем отдает это тепло в городскую отопительную сеть. Технология позволяет накапливать энергию вперед на несколько дней или даже недель, пишет PV Magazine.

За первые месяцы работы "песчаная батарея" не только оправдала, но и превзошла расчетные показатели эффективности. Летом она полностью заменила старую котельную, работавшую на древесной щепе, обеспечивая город теплом.

По словам министра окружающей среды Финляндии Сари Мултала, такие тепловые хранилища играют ключевую роль в энергетическом переходе страны. Они позволяют сглаживать пики и провалы в генерации от ветряных и солнечных станций, повышая гибкость всей энергосистемы и сокращая выбросы.

Размер батареи Polar Night Energy в сравнении с людьми Фото: Polar Night Energy

Технология уже вызвала интерес в промышленности, где требуется высокотемпературное тепло, которое не могут обеспечить электрические котлы. Polar Night Energy ведет переговоры о строительстве нескольких крупных объектов, а также готовит пилотный проект по обратному преобразованию тепла в электричество.

