Енергія з піску: як гігантська батарея обігріває ціле місто у Фінляндії (фото)

У Фінляндії запущено найбільшу у світі "піщану батарею". Ця гігантська система зберігання тепла, розроблена компанією Polar Night Energy, вже забезпечує ціле місто і вирішує головну проблему відновлюваної енергетики — нестабільність.

Промислова установка потужністю 1 МВт і ємністю 100 МВтг розташована в місті Порнайнен. Вона використовує надлишки дешевої та чистої електроенергії для нагрівання 2000 тонн подрібненого талькохлориту (різновид піску), а потім віддає це тепло в міську опалювальну мережу. Технологія дає змогу накопичувати енергію наперед на кілька днів або навіть тижнів, пише PV Magazine.

За перші місяці роботи "піщана батарея" не тільки виправдала, а й перевершила розрахункові показники ефективності. Влітку вона повністю замінила стару котельню, що працювала на деревній трісці, забезпечуючи місто теплом.

За словами міністра навколишнього середовища Фінляндії Сарі Мултала, такі теплові сховища відіграють ключову роль в енергетичному переході країни. Вони дають змогу згладжувати піки і провали в генерації від вітряних і сонячних станцій, підвищуючи гнучкість всієї енергосистеми і скорочуючи викиди.

Розмір батареї Polar Night Energy порівняно з людьми Фото: Polar Night Energy

Технологія вже викликала інтерес у промисловості, де потрібне високотемпературне тепло, яке не можуть забезпечити електричні котли. Polar Night Energy веде переговори про будівництво кількох великих об'єктів, а також готує пілотний проєкт зі зворотного перетворення тепла в електрику.

