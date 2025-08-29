Солнечные панели продолжают работать спустя 30 лет: в чем их главный секрет

Солнечные панели, установленные более 30 лет назад, продолжают эффективно работать, теряя мощность в три раза медленнее, чем предполагалось. Новое исследование показало, что главный секрет их долговечности — не климат, а качество материалов.

Международная команда ученых проанализировала шесть солнечных электростанций, построенных в Швейцарии в конце 80-х — начале 90-х годов, и пришла к выводу, что их производительность снижается всего на 0,24% в год. Это доказывает, что реальный срок службы панелей может значительно превышать стандартную 25-летнюю гарантию, пишет Chemistry World.

Результаты исследования показали, что большинство протестированных панелей сохранили более 80% своей первоначальной мощности. Это отличный показатель даже для современных устройств. По словам ведущего специалиста Эбрара Озкалая, это "важный сигнал для всей фотоэлектрической индустрии", демонстрирующий, что солнечные панели — это весьма долгосрочная и надежная инвестиция.

Главным фактором, определяющим долговечность модулей, оказалось качество сырья, использованного при производстве. При этом климат и высота над уровнем моря тоже играют весомую роль, но не совсем так, как изначально предполагалось. Выяснилось, что панели, расположенные на небольших высотах, деградируют быстрее. Причина — больший тепловой стресс из-за сильных суточных и сезонных перепадов температур, когда поверхность панели может нагреваться до 80°C.

