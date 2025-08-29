Сонячні панелі продовжують працювати через 30 років: у чому їхній головний секрет

Сонячні панелі, встановлені понад 30 років тому, продовжують ефективно працювати, втрачаючи потужність утричі повільніше, ніж передбачалося. Нове дослідження показало, що головний секрет їхньої довговічності — не клімат, а якість матеріалів.

Related video

Міжнародна команда вчених проаналізувала шість сонячних електростанцій, побудованих у Швейцарії наприкінці 80-х — на початку 90-х років, і дійшла висновку, що їхня продуктивність знижується лише на 0,24% на рік. Це доводить, що реальний термін служби панелей може значно перевищувати стандартну 25-річну гарантію, пише Chemistry World.

Результати дослідження показали, що більшість протестованих панелей зберегли понад 80% своєї початкової потужності. Це відмінний показник навіть для сучасних пристроїв. За словами провідного фахівця Ебрара Озкалая, це "важливий сигнал для всієї фотоелектричної індустрії", що демонструє, що сонячні панелі — це дуже довгострокова і надійна інвестиція.

Головним чинником, що визначає довговічність модулів, виявилася якість сировини, використаної під час виробництва. При цьому клімат і висота над рівнем моря теж відіграють вагому роль, але не зовсім так, як спочатку передбачалося. З'ясувалося, що панелі, розташовані на невеликих висотах, деградують швидше. Причина — більший тепловий стрес через сильні добові та сезонні перепади температур, коли поверхня панелі може нагріватися до 80°C.

Раніше ми писали, що сонячні панелі можуть працювати довше і краще завдяки солі: як таке можливо. Британські дослідники відкрили новий метод, що допомагає підвищити ефективність роботи сонячних панелей. Стала в пригоді хімічна сіль певного типу.