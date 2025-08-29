Рынок смартфонов будет расти в 2025 году: причиной стал неожиданный бренд (фото)

Мировой рынок смартфонов, вопреки прежним прогнозам, будет прогрессировать по цифрам в 2025 году. Но драйвером роста станет не Android-сегмент, а его главный конкурент — Apple. Именно уверенный рост продаж iPhone компенсирует стагнацию в других секторах и падение сбыта в Китае.

Согласно cвежему отчету аналитической фирмы IDC, глобальные поставки смартфонов по итогам 2025-го вырастут на 1%, до 1,24 млрд устройств. На первый взгляд, это скромный показатель, но он скрывает интересную тенденцию: весь этот рост обеспечивается за счет iOS-гаджетов, чьи продажи вырастут на 3,9%. Это означает, что без успехов Apple рынок, скорее всего, ушел бы в минус.

Главной причиной общей стагнации стало падение спроса в Китае на 1%, где заканчивается действие государственных субсидий. Однако этот спад компенсируется ростом популярности смартфонов в других регионах: в США рынок вырастет на 3,6%, а на Ближнем Востоке и в Африке — на 6,5%.

Несмотря на скромный рост в штуках, в деньгах рынок набирает обороты увереннее. Средняя цена продажи смартфона (ASP) увеличится на 5%, а общая выручка — на 6%. Это говорит о том, что производители делают ставку не на количество, а на качество, продвигая более дорогие аппараты с передовыми технологиями: тонкими корпусами, продвинутыми камерами и функциями генеративного ИИ.

Актуальный прогноз IDC в отношении рынка смартфонов Фото: IDC

Именно искусственный интеллект становится главным поприщем для инноваций. По прогнозам IDC, в 2025 году будет продано более 370 млн смартфонов с ИИ, что составит 30% рынка. К 2029 году их доля способна увеличиться до 70%, а ИИ-функции наверняка станут стандартом даже в среднем ценовом сегменте.

А вот складные смартфоны, несмотря на хайп, пока остаются нишевым продуктом. Их продажи будут расти, но к 2029 году их доля не превысит 3% от общего рынка. Главные препятствия — по-прежнему высокая цена и сомнения потребителей в долговечности форм-фактора.

