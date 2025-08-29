Ринок смартфонів зростатиме у 2025 році: причиною став несподіваний бренд (фото)

Світовий ринок смартфонів, всупереч попереднім прогнозам, прогресуватиме за цифрами у 2025 році. Але драйвером зростання стане не Android-сегмент, а його головний конкурент — Apple. Саме впевнене зростання продажів iPhone компенсує стагнацію в інших секторах і падіння збуту в Китаї.

Згідно зі свіжим звітом аналітичної фірми IDC, глобальні поставки смартфонів за підсумками 2025-го зростуть на 1%, до 1,24 млрд пристроїв. На перший погляд, це скромний показник, але він приховує цікаву тенденцію: все це зростання забезпечується за рахунок iOS-гаджетів, чиї продажі зростуть на 3,9%. Це означає, що без успіхів Apple ринок, найімовірніше, пішов би в мінус.

Головною причиною загальної стагнації стало падіння попиту в Китаї на 1%, де закінчується дія державних субсидій. Однак цей спад компенсується зростанням популярності смартфонів в інших регіонах: у США ринок зросте на 3,6%, а на Близькому Сході та в Африці — на 6,5%.

Незважаючи на скромне зростання в штуках, у грошах ринок набирає обертів впевненіше. Середня ціна продажу смартфона (ASP) збільшиться на 5%, а загальна виручка — на 6%. Це свідчить про те, що виробники роблять ставку не на кількість, а на якість, просуваючи дорожчі апарати з передовими технологіями: тонкими корпусами, просунутими камерами і функціями генеративного ШІ.

Актуальний прогноз IDC щодо ринку смартфонів Фото: IDC

Саме штучний інтелект стає головним поприщем для інновацій. За прогнозами IDC, у 2025 році буде продано понад 370 млн смартфонів з ШІ, що становитиме 30% ринку. До 2029 року їхня частка здатна збільшитися до 70%, а ШІ-функції напевно стануть стандартом навіть у середньому ціновому сегменті.

А ось складні смартфони, незважаючи на хайп, поки залишаються нішевим продуктом. Їхні продажі зростатимуть, але до 2029 року їхня частка не перевищить 3% від загального ринку. Головні перешкоди — як і раніше висока ціна і сумніви споживачів у довговічності форм-фактора.

