Чому складні смартфони ніколи не стануть такими популярними, як звичайні: експерти пояснили

Складні телефони стають дедалі популярнішими та моднішими. Їх уже випускають усі провідні бренди. Однак фахівці впевнені, що за популярністю "розкладачки" все-таки не зрівняються зі звичайними телефонами.

Зараз виробники експериментують з різними формами, зазначає gizmochina.com. Є і великі моделі-книжки, які можна порівняти за функціоналом з планшетами, і зовсім тонкі моделі, що розкладаються, як кишенькове дзеркальце. Але все це скоріше сьогоднішній тренд, а звичні смартфони — вже класика жанру.

Фахівці називають кілька факторів, чому складні смартфони не замінять традиційні. Першим таким фактором називають довговічність: адже часто люди, які купили новітній складаний смартфон, втомлюються від нього вже за кілька тижнів. З "розкладачкою" треба бути обережнішим, постійно думати, як не упустити її, та й узагалі вона крихкіша і потребує особливого догляду.

До того ж, багатьох користувачів дратують складки, — якими б тонкими вони не були і який би стильний вигляд не мав сам телефон.

Зазвичай батарея у "розкладачок" слабша за рахунок їхньої конструкції, де простір обмежений. Та й камера зазвичай гірша, ніж у плоских моделей. Звичайно, лінійка складних смартфонів Samsung виділяється в цьому сенсі, визнають експерти, — але все одно її якість знімків не дотягує до рівня S25 Ultra або iPhone 16 Pro Max. Те ж саме і у складного Xiaomi Mix Fold 4, — незважаючи на відмінне обладнання, він фотографує гірше, ніж Xiaomi 15 Ultra.

Що стосується додатків, то більшість додатків для Android, незважаючи на всі зусилля розробників, все ще погано адаптуються до складного екрану. Користувачі стикаються з ефектом "поштової скриньки", проблемами масштабування і нестабільними переходами між складеним і розкладеним станами.

До того ж, плоскі телефони самі по собі теж стали більш компактними. Такі флагманські моделі, як iPhone 16, Pixel 10 Pro XL, Galaxy S25 і Xiaomi 15 Ultra, легко поміщаються в кишеню, сумісні з будь-яким чохлом і не потребують спеціальних тренувань, як краще їх тримати або відкривати.

Усе перераховане, зрозуміло, не заперечує прогресу складних смартфонів. Вони дійсно стають тоншими, міцнішими і кращими. Але все ж експерти вважають, що потіснити звичайні моделі вони не зможуть.

Нагадаємо, нові складні смартфони Samsung були офіційно представлені на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року і одразу завоювали велику популярність.

Потім Фокус повідомляв, що продажі нових телефонів Samsung б'ють рекорди. Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням.